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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774356845.html
ЕС обсуждает санкции против 351 депутата Госдумы, пишут СМИ
ЕС обсуждает санкции против 351 депутата Госдумы, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2022
ЕС обсуждает санкции против 351 депутата Госдумы, пишут СМИ
Дипломаты ЕС обсуждают санкции против 351 депутата Госдумы в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР, а также против 11 россиян, предложивших эту инициативу,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:02
2022-02-22T15:16
признание днр и лнр в россии
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
здоровье - общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Дипломаты ЕС обсуждают санкции против 351 депутата Госдумы в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР, а также против 11 россиян, предложивших эту инициативу, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Вместе с тем, как пишет агентство, в ЕС поддержали санкции против командующих силами РФ в ДНР и ЛНР, а также обсудили санкции против двух российских банков и финансирования суверенного долга России.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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Мадина Моргоева
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признание днр и лнр в россии, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, здоровье - общество, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, санкции в отношении россии
15:02 22.02.2022 (обновлено: 15:16 22.02.2022)
 
ЕС обсуждает санкции против 351 депутата Госдумы, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС обсуждает санкции против 351 депутата Госдумы из-за признания ЛНР и ДНР

© AP Photo / Francisco SecoЕвросоюз
Евросоюз - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Евросоюз
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Дипломаты ЕС обсуждают санкции против 351 депутата Госдумы в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР, а также против 11 россиян, предложивших эту инициативу, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"ЕС рассматривает возможность введения санкций против 351 депутата Государственной Думы Российской Федерации, проголосовавших за признание сепаратистских регионов на востоке Украины... Против еще 11 россиян, предложивших признать республики, также могут быть введены санкции", - говорится в сообщении агентства.
Вместе с тем, как пишет агентство, в ЕС поддержали санкции против командующих силами РФ в ДНР и ЛНР, а также обсудили санкции против двух российских банков и финансирования суверенного долга России.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСанкции в отношении России
 
 
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