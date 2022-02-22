15:02 22.02.2022 (обновлено: 15:16 22.02.2022)
ЕС обсуждает санкции против 351 депутата Госдумы, пишут СМИ
Bloomberg: ЕС обсуждает санкции против 351 депутата Госдумы из-за признания ЛНР и ДНР
© AP Photo / Francisco SecoЕвросоюз
© AP Photo / Francisco Seco
Евросоюз
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Дипломаты ЕС обсуждают санкции против 351 депутата Госдумы в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР, а также против 11 россиян, предложивших эту инициативу, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"ЕС рассматривает возможность введения санкций против 351 депутата Государственной Думы Российской Федерации, проголосовавших за признание сепаратистских регионов на востоке Украины... Против еще 11 россиян, предложивших признать республики, также могут быть введены санкции", - говорится в сообщении агентства.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Мадина Моргоева