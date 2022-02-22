https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774356845.html

ЕС обсуждает санкции против 351 депутата Госдумы, пишут СМИ

ЕС обсуждает санкции против 351 депутата Госдумы, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2022

ЕС обсуждает санкции против 351 депутата Госдумы, пишут СМИ

Дипломаты ЕС обсуждают санкции против 351 депутата Госдумы в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР, а также против 11 россиян, предложивших эту инициативу,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:02

2022-02-22T15:02

2022-02-22T15:16

признание днр и лнр в россии

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

здоровье - общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Дипломаты ЕС обсуждают санкции против 351 депутата Госдумы в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР, а также против 11 россиян, предложивших эту инициативу, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Вместе с тем, как пишет агентство, в ЕС поддержали санкции против командующих силами РФ в ДНР и ЛНР, а также обсудили санкции против двух российских банков и финансирования суверенного долга России.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, здоровье - общество, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, санкции в отношении россии