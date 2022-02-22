https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774321365.html

Постпреды ЕС договорились по персональным санкциям за признание ДНР и ЛНР

Постпреды ЕС договорились по персональным санкциям за признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Постпреды ЕС договорились по персональным санкциям за признание ДНР и ЛНР

Постпреды ЕС на заседании (COREPER II) в Брюсселе во вторник заявили, что достигли единой позиции по реакции на решение РФ о признании независимости ЛНР и ДНР,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:26

2022-02-22T13:26

2022-02-22T13:41

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в мире

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киев

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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Постпреды ЕС на заседании (COREPER II) в Брюсселе во вторник заявили, что достигли единой позиции по реакции на решение РФ о признании независимости ЛНР и ДНР, это будут точечные меры в отношении лиц и организаций, которых в союзе считают "причастными" к последним решениям, говорится в распространенном заявлении представительства Франции при ЕС."Заседание постпредов COREPER II только что завершилось. Единство по позиции ЕС, касающейся реакции на российские решения. Решимость принятия точечных санкций против тех, кто причастен (к принятию решения о признании независимости ДНР и ЛНР – ред.) в тесной координации с партнерами и союзниками", - указывается в заявлении в Twitter.В ЕС отметили, что введение санкций пройдет по "быстрой" процедуре, на конец вторника запланировано еще одно заседание постпредов ЕС в Брюсселе. "Достигнуто соглашение по быстрому графику (принятия санкций). Новое совещание послов состоится в конце дня", - отмечается в заявлении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев при Владимире Зеленском вернулся к воинственной риторике и сделал все, чтобы разрушить минские соглашения по Донбассу. Небензя добавил, что важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы ЛНР и ДНР. Он также заявил, что ряд коллег по СБ ООН готовы похоронить минские соглашения. По его словам, РФ открыта к дипломатии по Украине, но новой бойни в Донбассе не допустит, а Запад, добавил он, беззастенчиво накачивает Украину вооружениями и инструкторами, Донбасс находится на пороге новой украинской военной авантюры.Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". А по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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