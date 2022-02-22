https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774317248.html

Санкции против России затронут "Северный поток — 2", заявил канцлер Австрии

Санкции против России затронут "Северный поток — 2", заявил канцлер Австрии - РИА Новости, 22.02.2022

Санкции против России затронут "Северный поток — 2", заявил канцлер Австрии

Если серьезный санкционный режим ЕС против России вступит в силу, то он затронет и проект "Северный поток — 2", заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:13

2022-02-22T13:13

2022-02-22T13:39

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карл нехаммер

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ВЕНА, 22 фев - РИА Новости. Если серьезный санкционный режим ЕС против России вступит в силу, то он затронет и проект "Северный поток — 2", заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20220222/zelenskiy-1774316130.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Владимир Лаврентьев

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