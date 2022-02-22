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https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774317248.html
Санкции против России затронут "Северный поток — 2", заявил канцлер Австрии
Санкции против России затронут "Северный поток — 2", заявил канцлер Австрии - РИА Новости, 22.02.2022
Санкции против России затронут "Северный поток — 2", заявил канцлер Австрии
Если серьезный санкционный режим ЕС против России вступит в силу, то он затронет и проект "Северный поток — 2", заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:13
2022-02-22T13:39
северный поток — 2
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
австрия
карл нехаммер
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ВЕНА, 22 фев - РИА Новости. Если серьезный санкционный режим ЕС против России вступит в силу, то он затронет и проект "Северный поток — 2", заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
https://ria.ru/20220222/zelenskiy-1774316130.html
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луганская народная республика
россия
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северный поток — 2, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, австрия, карл нехаммер, санкции, санкции в отношении россии
13:13 22.02.2022 (обновлено: 13:39 22.02.2022)
 
Санкции против России затронут "Северный поток — 2", заявил канцлер Австрии

Канцлер Австрии Нехаммер: "Северный поток — 2" включат в пакет санкций против России

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
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ВЕНА, 22 фев - РИА Новости. Если серьезный санкционный режим ЕС против России вступит в силу, то он затронет и проект "Северный поток — 2", заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
"Ясно, что если серьезный санкционный режим вступит в силу, то он, конечно, затронет "Северный поток — 2", - заявил Нехаммер на пресс-конференции по итогам заседания кризисного кабинета.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
13:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский призвал к полной остановке "Северного потока — 2"
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Северный поток — 2В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаАвстрияКарл НехаммерСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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