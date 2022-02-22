13:13 22.02.2022 (обновлено: 13:39 22.02.2022)
Санкции против России затронут "Северный поток — 2", заявил канцлер Австрии
Канцлер Австрии Нехаммер: "Северный поток — 2" включат в пакет санкций против России
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
ВЕНА, 22 фев - РИА Новости. Если серьезный санкционный режим ЕС против России вступит в силу, то он затронет и проект "Северный поток — 2", заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
"Ясно, что если серьезный санкционный режим вступит в силу, то он, конечно, затронет "Северный поток — 2", - заявил Нехаммер на пресс-конференции по итогам заседания кризисного кабинета.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев