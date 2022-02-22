https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774299562.html

Запад будет вводить санкции против России в любом случае, заявил Лавров

Запад будет вводить санкции против России в любом случае, заявил Лавров - РИА Новости, 22.02.2022

Запад будет вводить санкции против России в любом случае, заявил Лавров

РФ знает, что Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя признание Москвой ЛНР и... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:31

2022-02-22T12:31

2022-02-22T12:43

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. РФ знает, что Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя признание Москвой ЛНР и ДНР."Мы знаем, что санкции будут вводиться все равно, в любом случае, по поводу, без повода", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774252053.html

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774298913.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика