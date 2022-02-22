12:31 22.02.2022 (обновлено: 12:43 22.02.2022)
Запад будет вводить санкции против России в любом случае, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Запад будет вводить санкции против России в любом случае
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. РФ знает, что Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя признание Москвой ЛНР и ДНР.
"Мы знаем, что санкции будут вводиться все равно, в любом случае, по поводу, без повода", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Ольга Маркова