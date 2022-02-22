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Запад будет вводить санкции против России в любом случае, заявил Лавров
Запад будет вводить санкции против России в любом случае, заявил Лавров - РИА Новости, 22.02.2022
Запад будет вводить санкции против России в любом случае, заявил Лавров
РФ знает, что Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя признание Москвой ЛНР и... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:31
2022-02-22T12:43
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. РФ знает, что Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя признание Москвой ЛНР и ДНР."Мы знаем, что санкции будут вводиться все равно, в любом случае, по поводу, без повода", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774252053.html
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россия
донецкая народная республика
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика
12:31 22.02.2022 (обновлено: 12:43 22.02.2022)
 
Запад будет вводить санкции против России в любом случае, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Запад будет вводить санкции против России в любом случае

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. РФ знает, что Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя признание Москвой ЛНР и ДНР.
"Мы знаем, что санкции будут вводиться все равно, в любом случае, по поводу, без повода", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
09:49
В Германии признали бесполезность санкций против России
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
12:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эксперт предположил реакцию ЦБ в случае введения санкций против России
Опубликовано: Ольга Маркова
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссияВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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