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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774298913.html
Эксперт предположил реакцию ЦБ в случае введения санкций против России
Эксперт предположил реакцию ЦБ в случае введения санкций против России - РИА Новости, 22.02.2022
Эксперт предположил реакцию ЦБ в случае введения санкций против России
Банк России для снижения волатильности рынка на фоне ухудшившейся внешнеполитической ситуации может действовать на упреждение рисков и поднять ключевую ставку... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:29
2022-02-22T12:29
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
реакция на санкции
михаил зельцер
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Банк России для снижения волатильности рынка на фоне ухудшившейся внешнеполитической ситуации может действовать на упреждение рисков и поднять ключевую ставку выше 10%, заявил эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.Банк России ранее в феврале повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 9,5% годовых. При этом регулятор по-прежнему допускает дальнейшее повышение ставки на ближайших заседаниях."Ситуация быстро меняется. Происходят глобальные сдвиги на геополитическом фронте. Наши прежние оценки предполагали разворот проинфляционных факторов и снижение темпа ценового давления в экономике по итогам года к 6%. За этим должна была последовать как минимум пауза ЦБ по ставке", - говорит Зельцер.Однако в настоящее время неопределенность очень высокая, добавляет эксперт. "Чтобы сбить волатильность рынка, регулятор может действовать на упреждение рисков. Поэтому стрессовый сценарий введения ограничительных мер со стороны Запада не исключает временный характер заброса ставки над планкой 10%", - подчеркнул он."Ситуация знакомая по 2014 году. Параллели прослеживаются, но в рамках длительной перспективы мы не меняем своих ожиданий. А возможное монетарное ужесточение относим к фактору текущей рисковой конъюнктуры", - заключил Зельцер.Президент России Владимир Путин накануне после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Президент США Джо Байден после этого издал указ о первых санкциях за это и собирается сегодня огласить дополнительные меры. Ряд иностранных государств, в том числе Британия, Япония, Австралия и ЕС, также заявили о намерении ввести санкции или обсудить возможные санкции против России.
https://ria.ru/20220222/podderzhka-1774275669.html
https://ria.ru/20220222/banki-1774297130.html
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Ольга Фомченкова
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, реакция на санкции, михаил зельцер
12:29 22.02.2022
 
Эксперт предположил реакцию ЦБ в случае введения санкций против России

Экономист Зельцер: ЦБ может поднять ключевую ставку выше 10% в случае введения санкций

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Банк России для снижения волатильности рынка на фоне ухудшившейся внешнеполитической ситуации может действовать на упреждение рисков и поднять ключевую ставку выше 10%, заявил эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
Банк России ранее в феврале повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 9,5% годовых. При этом регулятор по-прежнему допускает дальнейшее повышение ставки на ближайших заседаниях.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
11:12
ЦБ объявил о поддержке банковского сектора на фоне волатильности на рынках
"Ситуация быстро меняется. Происходят глобальные сдвиги на геополитическом фронте. Наши прежние оценки предполагали разворот проинфляционных факторов и снижение темпа ценового давления в экономике по итогам года к 6%. За этим должна была последовать как минимум пауза ЦБ по ставке", - говорит Зельцер.
Однако в настоящее время неопределенность очень высокая, добавляет эксперт. "Чтобы сбить волатильность рынка, регулятор может действовать на упреждение рисков. Поэтому стрессовый сценарий введения ограничительных мер со стороны Запада не исключает временный характер заброса ставки над планкой 10%", - подчеркнул он.
Клиенты у банкоматов - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
12:22
Эксперт заявил о способности российских банков противостоять новым рискам
"Ситуация знакомая по 2014 году. Параллели прослеживаются, но в рамках длительной перспективы мы не меняем своих ожиданий. А возможное монетарное ужесточение относим к фактору текущей рисковой конъюнктуры", - заключил Зельцер.
Президент России Владимир Путин накануне после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Президент США Джо Байден после этого издал указ о первых санкциях за это и собирается сегодня огласить дополнительные меры. Ряд иностранных государств, в том числе Британия, Япония, Австралия и ЕС, также заявили о намерении ввести санкции или обсудить возможные санкции против России.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения у села Новолуганское в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
08:00
Обострение в Донбассе обходится Украине в миллиарды долларов
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении РоссииРеакция на санкцииМихаил Зельцер
 
 
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