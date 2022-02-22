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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774276125.html
Текст предложения по санкциям против России готовится, заявил Боррель
Текст предложения по санкциям против России готовится, заявил Боррель - РИА Новости, 22.02.2022
Текст предложения по санкциям против России готовится, заявил Боррель
Евросоюз уже приступил к подготовке текста нового решения о санкциях против России в связи с признанием ДНР и ЛНР, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:15
2022-02-22T11:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Евросоюз уже приступил к подготовке текста нового решения о санкциях против России в связи с признанием ДНР и ЛНР, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся в Париже."Это решение должно быть принято единогласно, я уверен, что так и будет. Сегодня утром уже началась работа над текстом. Во второй половине дня Совет примет решение о санкциях. Это не означает, что сегодня мы примем все решения, речь идет только о срочном ответе", - сказал Боррель, выступление которого транслировалось на сайте Еврокомиссии.По его словам, характер санкций определят министры ЕС. "Охват этих санкций будет обсуждаться министрами на основе моих предложений", - сообщил он.Ранее сообщалось, что постоянные представители стран-членов Европейского союза на внеочередном заседании (COREPER) во вторник, 22 февраля, приступят к подготовке процедуры принятия санкций против России в связи c признанием ЛНР и ДНР. Речь идет о персональных санкциях.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, еврокомиссия, жозеп боррель, евросоюз
11:15 22.02.2022
 
Текст предложения по санкциям против России готовится, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Боррель: текст предложения по санкциям против России готовится

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Евросоюз уже приступил к подготовке текста нового решения о санкциях против России в связи с признанием ДНР и ЛНР, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся в Париже.
"Это решение должно быть принято единогласно, я уверен, что так и будет. Сегодня утром уже началась работа над текстом. Во второй половине дня Совет примет решение о санкциях. Это не означает, что сегодня мы примем все решения, речь идет только о срочном ответе", - сказал Боррель, выступление которого транслировалось на сайте Еврокомиссии.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
По его словам, характер санкций определят министры ЕС. "Охват этих санкций будет обсуждаться министрами на основе моих предложений", - сообщил он.
Ранее сообщалось, что постоянные представители стран-членов Европейского союза на внеочередном заседании (COREPER) во вторник, 22 февраля, приступят к подготовке процедуры принятия санкций против России в связи c признанием ЛНР и ДНР. Речь идет о персональных санкциях.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЕврокомиссияЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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