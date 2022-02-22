Текст предложения по санкциям против России готовится, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Боррель: текст предложения по санкциям против России готовится
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
БРЮССЕЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Евросоюз уже приступил к подготовке текста нового решения о санкциях против России в связи с признанием ДНР и ЛНР, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся в Париже.
"Это решение должно быть принято единогласно, я уверен, что так и будет. Сегодня утром уже началась работа над текстом. Во второй половине дня Совет примет решение о санкциях. Это не означает, что сегодня мы примем все решения, речь идет только о срочном ответе", - сказал Боррель, выступление которого транслировалось на сайте Еврокомиссии.
По его словам, характер санкций определят министры ЕС. "Охват этих санкций будет обсуждаться министрами на основе моих предложений", - сообщил он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться".
Опубликовано: Ольга Маркова