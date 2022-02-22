https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774276125.html

Текст предложения по санкциям против России готовится, заявил Боррель

Текст предложения по санкциям против России готовится, заявил Боррель - РИА Новости, 22.02.2022

Текст предложения по санкциям против России готовится, заявил Боррель

Евросоюз уже приступил к подготовке текста нового решения о санкциях против России в связи с признанием ДНР и ЛНР, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:15

2022-02-22T11:15

2022-02-22T11:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

россия

донецкая народная республика

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БРЮССЕЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Евросоюз уже приступил к подготовке текста нового решения о санкциях против России в связи с признанием ДНР и ЛНР, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся в Париже."Это решение должно быть принято единогласно, я уверен, что так и будет. Сегодня утром уже началась работа над текстом. Во второй половине дня Совет примет решение о санкциях. Это не означает, что сегодня мы примем все решения, речь идет только о срочном ответе", - сказал Боррель, выступление которого транслировалось на сайте Еврокомиссии.По его словам, характер санкций определят министры ЕС. "Охват этих санкций будет обсуждаться министрами на основе моих предложений", - сообщил он.Ранее сообщалось, что постоянные представители стран-членов Европейского союза на внеочередном заседании (COREPER) во вторник, 22 февраля, приступят к подготовке процедуры принятия санкций против России в связи c признанием ЛНР и ДНР. Речь идет о персональных санкциях.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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