Россию не берут санкции. Европа в тупике

В Германии признали бесполезность санкций против России
Депутат ЕП Бек: Россия выработала устойчивость к санкциям, введенным после 2014 года
Флаги России и ЕС
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россия смогла выработать устойчивость к западным санкциям, введенным после 2014 года, приводит телеканал RT слова депутата Европарламента от Германии Гуннара Бека.
По его словам, золотовалютные резервы Центрального Банка России превышают сумму в 540 миллиардов евро, и только шестая их часть приходится на долю долларов.
"Избыточные доходы от экспорта нефти и газа копятся в Фонде национального благосостояния объемом 166 миллиардов евро, а государственный долг составляет всего 20% ВВП", — заметил евродепутат.
В связи с этим Бек задался вопросом, каким образом эти показатели помогают России противостоять международному давлению.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Накануне вечером президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после этого глава государства подписал соответствующие указы.
Опубликовано: Влада Икрамова