https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774252053.html

Россию не берут санкции. Европа в тупике

В Германии признали бесполезность санкций против России - РИА Новости, 22.02.2022

Россию не берут санкции. Европа в тупике

Россия смогла выработать устойчивость к западным санкциям, введенным после 2014 года, приводит телеканал RT слова депутата Европарламента от Германии Гуннара... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:49

2022-02-22T09:49

2022-02-22T09:49

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россия смогла выработать устойчивость к западным санкциям, введенным после 2014 года, приводит телеканал RT слова депутата Европарламента от Германии Гуннара Бека.По его словам, золотовалютные резервы Центрального Банка России превышают сумму в 540 миллиардов евро, и только шестая их часть приходится на долю долларов.В связи с этим Бек задался вопросом, каким образом эти показатели помогают России противостоять международному давлению.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а также объявили всеобщую мобилизацию.Накануне вечером президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после этого глава государства подписал соответствующие указы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, европарламент, россия, украина, днр, признание днр и лнр в россии, лнр, германия