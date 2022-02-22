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Россию не берут санкции. Европа в тупике
В Германии признали бесполезность санкций против России - РИА Новости, 22.02.2022
Россию не берут санкции. Европа в тупике
Россия смогла выработать устойчивость к западным санкциям, введенным после 2014 года, приводит телеканал RT слова депутата Европарламента от Германии Гуннара... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T09:49
2022-02-22T09:49
в мире
европарламент
россия
украина
днр
признание днр и лнр в россии
лнр
германия
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россия смогла выработать устойчивость к западным санкциям, введенным после 2014 года, приводит телеканал RT слова депутата Европарламента от Германии Гуннара Бека.По его словам, золотовалютные резервы Центрального Банка России превышают сумму в 540 миллиардов евро, и только шестая их часть приходится на долю долларов.В связи с этим Бек задался вопросом, каким образом эти показатели помогают России противостоять международному давлению.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а также объявили всеобщую мобилизацию.Накануне вечером президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после этого глава государства подписал соответствующие указы.
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в мире, европарламент, россия, украина, днр, признание днр и лнр в россии, лнр, германия
09:49 22.02.2022
 
В Германии признали бесполезность санкций против России

Депутат ЕП Бек: Россия выработала устойчивость к санкциям, введенным после 2014 года

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Флаги России и ЕС
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россия смогла выработать устойчивость к западным санкциям, введенным после 2014 года, приводит телеканал RT слова депутата Европарламента от Германии Гуннара Бека.
По его словам, золотовалютные резервы Центрального Банка России превышают сумму в 540 миллиардов евро, и только шестая их часть приходится на долю долларов.
"Избыточные доходы от экспорта нефти и газа копятся в Фонде национального благосостояния объемом 166 миллиардов евро, а государственный долг составляет всего 20% ВВП", — заметил евродепутат.
В связи с этим Бек задался вопросом, каким образом эти показатели помогают России противостоять международному давлению.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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Отрезать от всего: чем грозят России новые санкции
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Накануне вечером президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после этого глава государства подписал соответствующие указы.
Опубликовано: Влада Икрамова
 
В миреЕвропарламентРоссияУкраинаДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЛНРГермания
 
 
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