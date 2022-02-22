https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774245239.html

Западу не нужны основания для введения санкций против России, заявили в МИД

Западу не нужны основания для введения санкций против России, заявили в МИД - РИА Новости, 22.02.2022

Западу не нужны основания для введения санкций против России, заявили в МИД

Западу не нужны основания для введения санкций против России, что бы Россия ни делала, США и Запад будут вводить против Москвы санкции, заявила официальный... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:06

2022-02-22T09:06

2022-02-22T09:29

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

мария захарова

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Западу не нужны основания для введения санкций против России, что бы Россия ни делала, США и Запад будут вводить против Москвы санкции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Очень важный вопрос, вот сейчас все тоже задались вопросом: санкции, реакция, западная волна гнева насколько широко раскинется? Но это большая иллюзия считать, что санкций, гнева и осуждений не было бы если бы. Было бы обязательно", - сказала Захарова в эфире Youtube-канала "Соловьев-live".

https://ria.ru/20220222/peregovory-1774246702.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии, мария захарова