https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774245239.html
Западу не нужны основания для введения санкций против России, заявили в МИД
Западу не нужны основания для введения санкций против России, заявили в МИД - РИА Новости, 22.02.2022
Западу не нужны основания для введения санкций против России, заявили в МИД
Западу не нужны основания для введения санкций против России, что бы Россия ни делала, США и Запад будут вводить против Москвы санкции, заявила официальный... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T09:06
2022-02-22T09:06
2022-02-22T09:29
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
мария захарова
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Западу не нужны основания для введения санкций против России, что бы Россия ни делала, США и Запад будут вводить против Москвы санкции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Очень важный вопрос, вот сейчас все тоже задались вопросом: санкции, реакция, западная волна гнева насколько широко раскинется? Но это большая иллюзия считать, что санкций, гнева и осуждений не было бы если бы. Было бы обязательно", - сказала Захарова в эфире Youtube-канала "Соловьев-live".
https://ria.ru/20220222/peregovory-1774246702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии, мария захарова
09:06 22.02.2022 (обновлено: 09:29 22.02.2022)
Западу не нужны основания для введения санкций против России, заявили в МИД
Представитель МИД Захарова: Западу не нужны основания для введения санкций против России