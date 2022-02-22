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Западу не нужны основания для введения санкций против России, заявили в МИД
Западу не нужны основания для введения санкций против России, заявили в МИД - РИА Новости, 22.02.2022
Западу не нужны основания для введения санкций против России, заявили в МИД
Западу не нужны основания для введения санкций против России, что бы Россия ни делала, США и Запад будут вводить против Москвы санкции, заявила официальный... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T09:06
2022-02-22T09:29
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
мария захарова
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Западу не нужны основания для введения санкций против России, что бы Россия ни делала, США и Запад будут вводить против Москвы санкции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Очень важный вопрос, вот сейчас все тоже задались вопросом: санкции, реакция, западная волна гнева насколько широко раскинется? Но это большая иллюзия считать, что санкций, гнева и осуждений не было бы если бы. Было бы обязательно", - сказала Захарова в эфире Youtube-канала "Соловьев-live".
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии, мария захарова
09:06 22.02.2022 (обновлено: 09:29 22.02.2022)
 
Западу не нужны основания для введения санкций против России, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: Западу не нужны основания для введения санкций против России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Западу не нужны основания для введения санкций против России, что бы Россия ни делала, США и Запад будут вводить против Москвы санкции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Очень важный вопрос, вот сейчас все тоже задались вопросом: санкции, реакция, западная волна гнева насколько широко раскинется? Но это большая иллюзия считать, что санкций, гнева и осуждений не было бы если бы. Было бы обязательно", - сказала Захарова в эфире Youtube-канала "Соловьев-live".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
09:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия всегда готова к переговорам с США, заявила Захарова
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции в отношении РоссииМария Захарова
 
 
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