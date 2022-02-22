Кадыров: Запад шантажирует Россию санкциями, в нас не хотят видеть друзей
Глава Чечни Кадыров: Запад шантажирует Россию санкциями, в нас не хотят видеть друзей
Глава Чечни Кадыров
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент Чечни Рамзан Кадыров согласился со словами Владимира Путина о санкциях Европы и США против РФ и подчеркнул, что другого решения иностранные коллеги не могут предложить.
"Как правильно заметил Владимир Путин, Запад шантажирует Россию санкциями, но предлог для них будет сфабрикован или найден всегда ... Какого-нибудь другого решения - конструктивного, взаимовыгодного - иностранные коллеги предложить не могут. Да и не нужно им, чтобы Россия была партнёром. Поэтому с этой цитатой Владимира Владимировича я соглашусь. В нас не хотят видеть друзей", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни также заявил, что согласен с мнением президента, что современная Украина "целиком и полностью была создана коммунистической Россией". Он привел в пример Крым, указав, что "все свое рано или поздно возвращается в родное приволье".
"Без тех широких безрассудных жестов она и как страна ничего из себя бы изначально не представляла. Не хочу задеть и обидеть украинский народ, но это так. Уверен, украинцы и сами это понимают", - добавил Кадыров.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.
Опубликовано: Мадина Моргоева