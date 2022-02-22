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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Кадыров: Запад шантажирует Россию санкциями, в нас не хотят видеть друзей
Кадыров: Запад шантажирует Россию санкциями, в нас не хотят видеть друзей - РИА Новости, 22.02.2022
Кадыров: Запад шантажирует Россию санкциями, в нас не хотят видеть друзей
Президент Чечни Рамзан Кадыров согласился со словами Владимира Путина о санкциях Европы и США против РФ и подчеркнул, что другого решения иностранные коллеги не РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T08:38
2022-02-22T08:38
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
луганская народная республика
украина
признание днр и лнр в россии
признание документов днр и лнр
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент Чечни Рамзан Кадыров согласился со словами Владимира Путина о санкциях Европы и США против РФ и подчеркнул, что другого решения иностранные коллеги не могут предложить.Глава Чечни также заявил, что согласен с мнением президента, что современная Украина "целиком и полностью была создана коммунистической Россией". Он привел в пример Крым, указав, что "все свое рано или поздно возвращается в родное приволье".Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.
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владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, признание днр и лнр в россии, признание документов днр и лнр
08:38 22.02.2022
 
Кадыров: Запад шантажирует Россию санкциями, в нас не хотят видеть друзей

Глава Чечни Кадыров: Запад шантажирует Россию санкциями, в нас не хотят видеть друзей

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чечни Кадыров
Глава Чечни Кадыров - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Кадыров
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент Чечни Рамзан Кадыров согласился со словами Владимира Путина о санкциях Европы и США против РФ и подчеркнул, что другого решения иностранные коллеги не могут предложить.

"Как правильно заметил Владимир Путин, Запад шантажирует Россию санкциями, но предлог для них будет сфабрикован или найден всегда ... Какого-нибудь другого решения - конструктивного, взаимовыгодного - иностранные коллеги предложить не могут. Да и не нужно им, чтобы Россия была партнёром. Поэтому с этой цитатой Владимира Владимировича я соглашусь. В нас не хотят видеть друзей", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни также заявил, что согласен с мнением президента, что современная Украина "целиком и полностью была создана коммунистической Россией". Он привел в пример Крым, указав, что "все свое рано или поздно возвращается в родное приволье".
"Без тех широких безрассудных жестов она и как страна ничего из себя бы изначально не представляла. Не хочу задеть и обидеть украинский народ, но это так. Уверен, украинцы и сами это понимают", - добавил Кадыров.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.
Заседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
05:26
В США заявили о "претензиях" Москвы на территорию Российской империи
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииПризнание документов ДНР и ЛНР
 
 
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