https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774241500.html

Кадыров: Запад шантажирует Россию санкциями, в нас не хотят видеть друзей

Кадыров: Запад шантажирует Россию санкциями, в нас не хотят видеть друзей - РИА Новости, 22.02.2022

Кадыров: Запад шантажирует Россию санкциями, в нас не хотят видеть друзей

Президент Чечни Рамзан Кадыров согласился со словами Владимира Путина о санкциях Европы и США против РФ и подчеркнул, что другого решения иностранные коллеги не РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T08:38

2022-02-22T08:38

2022-02-22T08:38

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

луганская народная республика

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признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент Чечни Рамзан Кадыров согласился со словами Владимира Путина о санкциях Европы и США против РФ и подчеркнул, что другого решения иностранные коллеги не могут предложить.Глава Чечни также заявил, что согласен с мнением президента, что современная Украина "целиком и полностью была создана коммунистической Россией". Он привел в пример Крым, указав, что "все свое рано или поздно возвращается в родное приволье".Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.

https://ria.ru/20220222/pretenzii-1774227190.html

россия

луганская народная республика

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, признание днр и лнр в россии, признание документов днр и лнр