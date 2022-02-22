03:14 22.02.2022 (обновлено: 06:52 22.02.2022)
Япония обсуждает санкции против России, сообщило СМИ
"Иомиури": Япония обсуждает санкции против России из-за ситуации вокруг Украины
© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
ТОКИО, 22 фев – РИА Новости. Власти Японии приступили к согласованию возможных санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины, которые могут затронуть экспорт высокотехнологичной продукции с использованием искусственного интеллекта и полупроводников, пишет газета "Иомиури".
"Предполагается, что экспортные ограничения будут введены на высокотехнологичную продукцию с использованием искусственного интеллекта, полупроводников и роботов", - отмечается в издании.
Источники газеты указали, что в отличие от 2014 года, когда Японии ввела ограничения на продукцию, которую можно было бы использовать в военных целях, сейчас предполагается ограничение экспорта продукции, предназначенной как для военных, так и для гражданских нужд. Кроме того, газета не исключила, что против России могут быть введены и финансовые санкции, однако в чем они могут заключаться, не уточняется.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Опубликовано: Никита Стома