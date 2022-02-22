https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774219922.html

Япония обсуждает санкции против России, сообщило СМИ

Япония обсуждает санкции против России, сообщило СМИ - РИА Новости, 22.02.2022

Япония обсуждает санкции против России, сообщило СМИ

Власти Японии приступили к согласованию возможных санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины, которые могут затронуть экспорт высокотехнологичной... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T03:14

2022-02-22T03:14

2022-02-22T06:52

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

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санкции в отношении россии

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ТОКИО, 22 фев – РИА Новости. Власти Японии приступили к согласованию возможных санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины, которые могут затронуть экспорт высокотехнологичной продукции с использованием искусственного интеллекта и полупроводников, пишет газета "Иомиури".Источники газеты указали, что в отличие от 2014 года, когда Японии ввела ограничения на продукцию, которую можно было бы использовать в военных целях, сейчас предполагается ограничение экспорта продукции, предназначенной как для военных, так и для гражданских нужд. Кроме того, газета не исключила, что против России могут быть введены и финансовые санкции, однако в чем они могут заключаться, не уточняется.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774214002.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, япония, россия, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии