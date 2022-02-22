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https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774219922.html
Япония обсуждает санкции против России, сообщило СМИ
Япония обсуждает санкции против России, сообщило СМИ - РИА Новости, 22.02.2022
Япония обсуждает санкции против России, сообщило СМИ
Власти Японии приступили к согласованию возможных санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины, которые могут затронуть экспорт высокотехнологичной... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T03:14
2022-02-22T06:52
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
япония
россия
санкции в отношении россии
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ТОКИО, 22 фев – РИА Новости. Власти Японии приступили к согласованию возможных санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины, которые могут затронуть экспорт высокотехнологичной продукции с использованием искусственного интеллекта и полупроводников, пишет газета "Иомиури".Источники газеты указали, что в отличие от 2014 года, когда Японии ввела ограничения на продукцию, которую можно было бы использовать в военных целях, сейчас предполагается ограничение экспорта продукции, предназначенной как для военных, так и для гражданских нужд. Кроме того, газета не исключила, что против России могут быть введены и финансовые санкции, однако в чем они могут заключаться, не уточняется.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774214002.html
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донецкая народная республика
япония
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, япония, россия, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
03:14 22.02.2022 (обновлено: 06:52 22.02.2022)
 
Япония обсуждает санкции против России, сообщило СМИ

"Иомиури": Япония обсуждает санкции против России из-за ситуации вокруг Украины

© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 фев – РИА Новости. Власти Японии приступили к согласованию возможных санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины, которые могут затронуть экспорт высокотехнологичной продукции с использованием искусственного интеллекта и полупроводников, пишет газета "Иомиури".
"Предполагается, что экспортные ограничения будут введены на высокотехнологичную продукцию с использованием искусственного интеллекта, полупроводников и роботов", - отмечается в издании.
Источники газеты указали, что в отличие от 2014 года, когда Японии ввела ограничения на продукцию, которую можно было бы использовать в военных целях, сейчас предполагается ограничение экспорта продукции, предназначенной как для военных, так и для гражданских нужд. Кроме того, газета не исключила, что против России могут быть введены и финансовые санкции, однако в чем они могут заключаться, не уточняется.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Президент США Джо Байден во время специального обращения - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
02:00
Байден издал указ о санкциях за признание ДНР и ЛНР, заявили в Белом доме
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЯпонияРоссияСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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