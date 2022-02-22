02:45 22.02.2022 (обновлено: 06:49 22.02.2022)
В Нидерландах рассказали, когда ЕС примет решение о санкциях против России
Премьер Нидерландов Рютте: ЕС примет решение о санкциях к России "завтра или послезавтра"
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Евросоюз примет решение "завтра или послезавтра" о введении пакета санкций против России, передает RTL Nieuws.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Премьер Нидерландов назвал признание Россией ДНР и ЛНР "серьезной эскалацией" конфликта.
"Это очень серьёзный факт… Европейский союз примет решение "завтра или послезавтра" о введении ограниченного пакета санкций против людей, стоящих за этим", - сказал Рютте в телеэфире RTL.
По его словам, если Россия "сделает хотя бы один шаг в сторону Украины, будет готов массивный пакет санкций". Премьер-министр Нидерландов считает, что признания республик достаточно, чтобы ввести тяжелый пакет санкций.
Опубликовано: Никита Стома