https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774217854.html

В Нидерландах рассказали, когда ЕС примет решение о санкциях против России

В Нидерландах рассказали, когда ЕС примет решение о санкциях против России - РИА Новости, 22.02.2022

В Нидерландах рассказали, когда ЕС примет решение о санкциях против России

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Евросоюз примет решение "завтра или послезавтра" о введении пакета санкций против России, передает RTL... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T02:45

2022-02-22T02:45

2022-02-22T06:49

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

санкции в отношении россии

марк рютте

париж

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ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Евросоюз примет решение "завтра или послезавтра" о введении пакета санкций против России, передает RTL Nieuws.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Премьер Нидерландов назвал признание Россией ДНР и ЛНР "серьезной эскалацией" конфликта.По его словам, если Россия "сделает хотя бы один шаг в сторону Украины, будет готов массивный пакет санкций". Премьер-министр Нидерландов считает, что признания республик достаточно, чтобы ввести тяжелый пакет санкций.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773632210.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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