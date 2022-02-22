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https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774217854.html
В Нидерландах рассказали, когда ЕС примет решение о санкциях против России
В Нидерландах рассказали, когда ЕС примет решение о санкциях против России - РИА Новости, 22.02.2022
В Нидерландах рассказали, когда ЕС примет решение о санкциях против России
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Евросоюз примет решение "завтра или послезавтра" о введении пакета санкций против России, передает RTL... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T02:45
2022-02-22T06:49
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
санкции в отношении россии
марк рютте
париж
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ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Евросоюз примет решение "завтра или послезавтра" о введении пакета санкций против России, передает RTL Nieuws.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Премьер Нидерландов назвал признание Россией ДНР и ЛНР "серьезной эскалацией" конфликта.По его словам, если Россия "сделает хотя бы один шаг в сторону Украины, будет готов массивный пакет санкций". Премьер-министр Нидерландов считает, что признания республик достаточно, чтобы ввести тяжелый пакет санкций.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html
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донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, санкции в отношении россии, марк рютте, париж, признание днр и лнр в россии
02:45 22.02.2022 (обновлено: 06:49 22.02.2022)
 
В Нидерландах рассказали, когда ЕС примет решение о санкциях против России

Премьер Нидерландов Рютте: ЕС примет решение о санкциях к России "завтра или послезавтра"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Евросоюз примет решение "завтра или послезавтра" о введении пакета санкций против России, передает RTL Nieuws.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Премьер Нидерландов назвал признание Россией ДНР и ЛНР "серьезной эскалацией" конфликта.
"Это очень серьёзный факт… Европейский союз примет решение "завтра или послезавтра" о введении ограниченного пакета санкций против людей, стоящих за этим", - сказал Рютте в телеэфире RTL.
По его словам, если Россия "сделает хотя бы один шаг в сторону Украины, будет готов массивный пакет санкций". Премьер-министр Нидерландов считает, что признания республик достаточно, чтобы ввести тяжелый пакет санкций.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Женщина продает цветы в подземном переходе в центре Киева - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 17:19
"Испытали дикий стресс". Потери Украины и без войны — колоссальные
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаСанкции в отношении РоссииМарк РюттеПарижПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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