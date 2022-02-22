https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774215813.html

Глава МИД Канады заявила о намерении ввести санкции против России

Глава МИД Канады заявила о намерении ввести санкции против России - РИА Новости, 22.02.2022

Глава МИД Канады заявила о намерении ввести санкции против России

Канада осуждает решение России о признании ДНР и ЛНР, считает это нарушением минских соглашений, устава ООН и угрозой безопасности региона, а также намерена... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T02:17

2022-02-22T02:17

2022-02-22T06:48

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Канада осуждает решение России о признании ДНР и ЛНР, считает это нарушением минских соглашений, устава ООН и угрозой безопасности региона, а также намерена ввести санкции против РФ, которые не будут связаны с подготовленными мерами за якобы возможное "вторжение" на Украину, заявила в своем Twitter-аккаунте глава МИД страны Мелани Жоли.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

донецкая народная республика

луганская область

россия

луганская народная республика

канада

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Никита Стома

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Никита Стома

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