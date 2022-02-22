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Глава МИД Канады заявила о намерении ввести санкции против России
Глава МИД Канады заявила о намерении ввести санкции против России - РИА Новости, 22.02.2022
Глава МИД Канады заявила о намерении ввести санкции против России
Канада осуждает решение России о признании ДНР и ЛНР, считает это нарушением минских соглашений, устава ООН и угрозой безопасности региона, а также намерена... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T02:17
2022-02-22T06:48
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Канада осуждает решение России о признании ДНР и ЛНР, считает это нарушением минских соглашений, устава ООН и угрозой безопасности региона, а также намерена ввести санкции против РФ, которые не будут связаны с подготовленными мерами за якобы возможное "вторжение" на Украину, заявила в своем Twitter-аккаунте глава МИД страны Мелани Жоли.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская область, россия, оон, луганская народная республика, канада, мелани жоли, признание днр и лнр в россии
02:17 22.02.2022 (обновлено: 06:48 22.02.2022)
 
Глава МИД Канады заявила о намерении ввести санкции против России

Глава МИД Канады Жоли: страна намерена ввести санкции из-за признания Россией Донбасса

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Канада осуждает решение России о признании ДНР и ЛНР, считает это нарушением минских соглашений, устава ООН и угрозой безопасности региона, а также намерена ввести санкции против РФ, которые не будут связаны с подготовленными мерами за якобы возможное "вторжение" на Украину, заявила в своем Twitter-аккаунте глава МИД страны Мелани Жоли.

"Канада решительно осуждает признание президентом (России Владимиром) Путиным неподконтрольных правительству (Украины - ред.) Донецкой и Луганской областей в качестве независимых территорий. Это прямое нарушение минских соглашений, устава ООН, а также серьезная угроза безопасности и стабильности региона. Канада вместе с партнерами и союзниками жестко отреагирует на это вопиющее пренебрежение международным правом. Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия, не связанные с подготовленными для ответа на любое дальнейшее военное вторжение на Украину России", - написала Жоли.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская областьРоссияООНЛуганская Народная РеспубликаКанадаМелани ЖолиПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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