02:17 22.02.2022 (обновлено: 06:48 22.02.2022)
Глава МИД Канады заявила о намерении ввести санкции против России
Глава МИД Канады Жоли: страна намерена ввести санкции из-за признания Россией Донбасса
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Канада осуждает решение России о признании ДНР и ЛНР, считает это нарушением минских соглашений, устава ООН и угрозой безопасности региона, а также намерена ввести санкции против РФ, которые не будут связаны с подготовленными мерами за якобы возможное "вторжение" на Украину, заявила в своем Twitter-аккаунте глава МИД страны Мелани Жоли.
"Канада решительно осуждает признание президентом (России Владимиром) Путиным неподконтрольных правительству (Украины - ред.) Донецкой и Луганской областей в качестве независимых территорий. Это прямое нарушение минских соглашений, устава ООН, а также серьезная угроза безопасности и стабильности региона. Канада вместе с партнерами и союзниками жестко отреагирует на это вопиющее пренебрежение международным правом. Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия, не связанные с подготовленными для ответа на любое дальнейшее военное вторжение на Украину России", - написала Жоли.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Никита Стома