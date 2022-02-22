https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774214002.html

Байден издал указ о санкциях за признание ДНР и ЛНР, заявили в Белом доме

Байден издал указ о санкциях за признание ДНР и ЛНР, заявили в Белом доме - РИА Новости, 22.02.2022

Байден издал указ о санкциях за признание ДНР и ЛНР, заявили в Белом доме

Президент США Джо Байден издал указ о первых санкциях за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик со стороны России и собирается во... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T02:00

2022-02-22T02:00

2022-02-22T05:19

в мире

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сша

вашингтон

джо байден

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден издал указ о первых санкциях за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик со стороны России и собирается во вторник огласить дополнительные меры, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации."Мы примем завтра (во вторник) дополнительные меры для привлечения России к ответу за это нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, донбасс, сша, вашингтон, джо байден, санкции в отношении россии