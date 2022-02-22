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Байден издал указ о санкциях за признание ДНР и ЛНР, заявили в Белом доме
Байден издал указ о санкциях за признание ДНР и ЛНР, заявили в Белом доме - РИА Новости, 22.02.2022
Байден издал указ о санкциях за признание ДНР и ЛНР, заявили в Белом доме
Президент США Джо Байден издал указ о первых санкциях за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик со стороны России и собирается во... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T02:00
2022-02-22T05:19
в мире
россия
донбасс
сша
вашингтон
джо байден
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден издал указ о первых санкциях за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик со стороны России и собирается во вторник огласить дополнительные меры, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации."Мы примем завтра (во вторник) дополнительные меры для привлечения России к ответу за это нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, донбасс, сша, вашингтон, джо байден, санкции в отношении россии
02:00 22.02.2022 (обновлено: 05:19 22.02.2022)
 
Байден издал указ о санкциях за признание ДНР и ЛНР, заявили в Белом доме

Белый дом: президент США Байден издал указ о санкциях за признание Россией ДНР и ЛНР

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время специального обращения
Президент США Джо Байден во время специального обращения - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден во время специального обращения. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден издал указ о первых санкциях за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик со стороны России и собирается во вторник огласить дополнительные меры, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.
"Президент Байден издал сегодня указ, которые запрещает американским физическим и юридическим лицам новые инвестиции в так называемый регион ДНР и ЛНР, торговлю с ним и финансирование его. Указ также дает полномочия вводить санкции против любого лица, который действует в этих районах Украины", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.
"Мы примем завтра (во вторник) дополнительные меры для привлечения России к ответу за это нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил он.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
01:48
США заявили, что Россия "ускорила" конфликт на востоке Украины
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреРоссияДонбассСШАВашингтонДжо БайденСанкции в отношении России
 
 
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