https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774214002.html
Байден издал указ о санкциях за признание ДНР и ЛНР, заявили в Белом доме
Байден издал указ о санкциях за признание ДНР и ЛНР, заявили в Белом доме - РИА Новости, 22.02.2022
Байден издал указ о санкциях за признание ДНР и ЛНР, заявили в Белом доме
Президент США Джо Байден издал указ о первых санкциях за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик со стороны России и собирается во... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T02:00
2022-02-22T02:00
2022-02-22T05:19
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джо байден
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден издал указ о первых санкциях за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик со стороны России и собирается во вторник огласить дополнительные меры, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации."Мы примем завтра (во вторник) дополнительные меры для привлечения России к ответу за это нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донбасс, сша, вашингтон, джо байден, санкции в отношении россии
02:00 22.02.2022 (обновлено: 05:19 22.02.2022)
Байден издал указ о санкциях за признание ДНР и ЛНР, заявили в Белом доме
Белый дом: президент США Байден издал указ о санкциях за признание Россией ДНР и ЛНР