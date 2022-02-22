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https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774213161.html
Глава МИД Италии заявил о необходимости обсудить санкции против России
Глава МИД Италии заявил о необходимости обсудить санкции против России - РИА Новости, 22.02.2022
Глава МИД Италии заявил о необходимости обсудить санкции против России
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что за решением России признать республики Донбасса должно последовать обсуждение санкций, которое западные партнеры... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T01:54
2022-02-22T06:48
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
марио драги
донецкая народная республика
россия
италия
луиджи ди майо
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РИМ, 22 фев – РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что за решением России признать республики Донбасса должно последовать обсуждение санкций, которое западные партнеры должны вести "без колебаний".Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Вечером в понедельник Ди Майо осудил решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, заявив, что оно противоречит минским соглашениям. Министр подчеркнул, что Италия продолжает поддерживать целостность и полный суверенитет Украины "в пределах ее международно признанных границ". По его словам, Италия находится в постоянном контакте с европейскими и атлантическими партнерами, чтобы cкоординировать ответ на шаги российской стороны.В пятницу премьер страны Марио Драги заявил, что Италия считает, что возможные санкции против РФ в связи с украинским кризисом не должны затрагивать энергетическую отрасль.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774205326.html
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, марио драги, донецкая народная республика, россия, италия, луиджи ди майо, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
01:54 22.02.2022 (обновлено: 06:48 22.02.2022)
 
Глава МИД Италии заявил о необходимости обсудить санкции против России

Глава МИД Италии Ди Майо: необходимо "без колебаний" обсудить санкции против России

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Архивное фото
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РИМ, 22 фев – РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что за решением России признать республики Донбасса должно последовать обсуждение санкций, которое западные партнеры должны вести "без колебаний".
Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
"После сегодняшних решений о признании сепаратистских регионов Донбасса надлежит обсудить санкции, которые будут применяться к России. Без каких-либо колебаний, европейские и атлантические партнеры должны действовать сообща", - говорится в заявлении министра.
Вечером в понедельник Ди Майо осудил решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, заявив, что оно противоречит минским соглашениям. Министр подчеркнул, что Италия продолжает поддерживать целостность и полный суверенитет Украины "в пределах ее международно признанных границ". По его словам, Италия находится в постоянном контакте с европейскими и атлантическими партнерами, чтобы cкоординировать ответ на шаги российской стороны.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:47
ЕС не будет сразу вводить санкции против России, сообщило СМИ
В пятницу премьер страны Марио Драги заявил, что Италия считает, что возможные санкции против РФ в связи с украинским кризисом не должны затрагивать энергетическую отрасль.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинМарио ДрагиДонецкая Народная РеспубликаРоссияИталияЛуиджи Ди МайоСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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