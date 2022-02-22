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Байден рассказал Зеленскому о новых санкциях против России

Байден рассказал Зеленскому о новых санкциях против России - РИА Новости, 22.02.2022

Байден рассказал Зеленскому о новых санкциях против России

Президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским осудил признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T01:28

2022-02-22T01:28

2022-02-22T04:59

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским осудил признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также проинформировал о планируемых санкциях, пообещав, что ответ будет "быстрым и решительным", сообщил Белый дом.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ."Он проинформировал Зеленского о реакции США, включая наш план введения санкций. Президент Байден подтвердил, что США ответят быстро и решительно в координации с союзниками и партнерами на дальнейшую агрессию России против Украины", - добавил Белый дом.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

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