01:28 22.02.2022 (обновлено: 04:59 22.02.2022)
Байден рассказал Зеленскому о новых санкциях против России
Байден рассказал Зеленскому о новых санкциях против России и осудил признание ДНР и ЛНР
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским осудил признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также проинформировал о планируемых санкциях, пообещав, что ответ будет "быстрым и решительным", сообщил Белый дом.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
"Президент Джозеф Р. Байден-младший переговорил сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент Байден решительно осудил решение российского президента Путина... признать "независимость" так называемых ДНР и ЛНР, регионов Украины", - сказано в пресс-релизе.
Опубликовано: Григорий Ивашкин