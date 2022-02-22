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Байден рассказал Зеленскому о новых санкциях против России
Байден рассказал Зеленскому о новых санкциях против России - РИА Новости, 22.02.2022
Байден рассказал Зеленскому о новых санкциях против России
Президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским осудил признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T01:28
2022-02-22T04:59
в мире
сша
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир зеленский
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским осудил признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также проинформировал о планируемых санкциях, пообещав, что ответ будет "быстрым и решительным", сообщил Белый дом.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ."Он проинформировал Зеленского о реакции США, включая наш план введения санкций. Президент Байден подтвердил, что США ответят быстро и решительно в координации с союзниками и партнерами на дальнейшую агрессию России против Украины", - добавил Белый дом.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Григорий Ивашкин
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в мире, сша, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир зеленский, джо байден, признание днр и лнр в россии
01:28 22.02.2022 (обновлено: 04:59 22.02.2022)
 
Байден рассказал Зеленскому о новых санкциях против России

Байден рассказал Зеленскому о новых санкциях против России и осудил признание ДНР и ЛНР

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским осудил признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также проинформировал о планируемых санкциях, пообещав, что ответ будет "быстрым и решительным", сообщил Белый дом.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
"Президент Джозеф Р. Байден-младший переговорил сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент Байден решительно осудил решение российского президента Путина... признать "независимость" так называемых ДНР и ЛНР, регионов Украины", - сказано в пресс-релизе.
"Он проинформировал Зеленского о реакции США, включая наш план введения санкций. Президент Байден подтвердил, что США ответят быстро и решительно в координации с союзниками и партнерами на дальнейшую агрессию России против Украины", - добавил Белый дом.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
В миреСШАРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийДжо БайденПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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