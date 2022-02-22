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Президент Польши потребовал немедленно ввести санкции против России
Президент Польши потребовал немедленно ввести санкции против России - РИА Новости, 22.02.2022
Президент Польши потребовал немедленно ввести санкции против России
Президент Польши Анджей Дуда в Twitter потребовал немедленно ввести санкции в отношении России. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T01:15
2022-02-22T06:46
в мире
польша
анджей дуда
россия
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
варшава
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ВАРШАВА, 22 фев - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в Twitter потребовал немедленно ввести санкции в отношении России.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР."Только жесткая позиция и политическая защита Украины могут остановить агрессора. Санкции - немедленно", - добавил он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/ukraina-1773632210.html
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в мире, польша, анджей дуда, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, варшава, признание днр и лнр в россии
01:15 22.02.2022 (обновлено: 06:46 22.02.2022)
 
Президент Польши потребовал немедленно ввести санкции против России

Президент Польши Дуда потребовал немедленно ввести санкции против России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБаннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка
Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 фев - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в Twitter потребовал немедленно ввести санкции в отношении России.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

"В ситуации, когда президент России подрывает порядок Европы, установленный на рубеже XX и XXI веков, необходимо огромное единство и решительная позиция НАТО, ЕС и стран нашего региона", - написал Дуда.

"Только жесткая позиция и политическая защита Украины могут остановить агрессора. Санкции - немедленно", - добавил он.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Никита Стома
 
В миреПольшаАнджей ДудаРоссияВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВаршаваПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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