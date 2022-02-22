01:15 22.02.2022 (обновлено: 06:46 22.02.2022)
Президент Польши потребовал немедленно ввести санкции против России
Президент Польши Дуда потребовал немедленно ввести санкции против России
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБаннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка
Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка. Архивное фото
ВАРШАВА, 22 фев - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в Twitter потребовал немедленно ввести санкции в отношении России.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
"В ситуации, когда президент России подрывает порядок Европы, установленный на рубеже XX и XXI веков, необходимо огромное единство и решительная позиция НАТО, ЕС и стран нашего региона", - написал Дуда.
"Только жесткая позиция и политическая защита Украины могут остановить агрессора. Санкции - немедленно", - добавил он.
Опубликовано: Никита Стома