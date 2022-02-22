Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774208631.html
Вучич заявил, что от Сербии потребуют поддержать санкции против России
Вучич заявил, что от Сербии потребуют поддержать санкции против России - РИА Новости, 22.02.2022
Вучич заявил, что от Сербии потребуют поддержать санкции против России
Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире TV Pink, что после решения российского лидера Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР от Белграда активно... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T01:14
2022-02-22T06:32
в мире
россия
сербия
александр вучич
днр
лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164861_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_c9f867d3745a69e9a4f8672eb02d3123.jpg
БЕЛГРАД, 22 фев — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире TV Pink, что после решения российского лидера Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР от Белграда активно потребуют поддержать санкции Запада в отношении Москвы — по его словам, "уже были звонки".Вучич в телефонном разговоре в понедельник обсудил с Макроном ситуацию на востоке Европы и Западные Балканы, затем выразил уверенность, что Сербия сохранит мир для своих граждан.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Григорий Ивашкин
Григорий Ивашкин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164861_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ef98e268a4fb738b1defe53dd7a89144.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сербия, александр вучич, днр, лнр, признание днр и лнр в россии
01:14 22.02.2022 (обновлено: 06:32 22.02.2022)
 
Вучич заявил, что от Сербии потребуют поддержать санкции против России

Президент Сербии Вучич: от Белграда потребуют поддержать санкции против России

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 22 фев — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире TV Pink, что после решения российского лидера Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР от Белграда активно потребуют поддержать санкции Запада в отношении Москвы — по его словам, "уже были звонки".

"Можете себе представить, какое давление сейчас будет на Сербию по вопросу введения санкций России и всего остального... У меня уже были звонки. Но с (президентом Франции Эммануэлем. — Прим. ред.) Макроном мы об этом не разговаривали", — сказал Вучич.

Вучич в телефонном разговоре в понедельник обсудил с Макроном ситуацию на востоке Европы и Западные Балканы, затем выразил уверенность, что Сербия сохранит мир для своих граждан.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
В миреРоссияСербияАлександр ВучичДНРЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала