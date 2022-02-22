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Вучич заявил, что от Сербии потребуют поддержать санкции против России
Вучич заявил, что от Сербии потребуют поддержать санкции против России - РИА Новости, 22.02.2022
Вучич заявил, что от Сербии потребуют поддержать санкции против России
Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире TV Pink, что после решения российского лидера Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР от Белграда активно... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T01:14
2022-02-22T01:14
2022-02-22T06:32
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александр вучич
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признание днр и лнр в россии
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БЕЛГРАД, 22 фев — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире TV Pink, что после решения российского лидера Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР от Белграда активно потребуют поддержать санкции Запада в отношении Москвы — по его словам, "уже были звонки".Вучич в телефонном разговоре в понедельник обсудил с Макроном ситуацию на востоке Европы и Западные Балканы, затем выразил уверенность, что Сербия сохранит мир для своих граждан.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сербия, александр вучич, днр, лнр, признание днр и лнр в россии
01:14 22.02.2022 (обновлено: 06:32 22.02.2022)
Вучич заявил, что от Сербии потребуют поддержать санкции против России
Президент Сербии Вучич: от Белграда потребуют поддержать санкции против России