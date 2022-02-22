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Вучич заявил, что от Сербии потребуют поддержать санкции против России

Вучич заявил, что от Сербии потребуют поддержать санкции против России - РИА Новости, 22.02.2022

Вучич заявил, что от Сербии потребуют поддержать санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире TV Pink, что после решения российского лидера Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР от Белграда активно... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T01:14

2022-02-22T01:14

2022-02-22T06:32

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признание днр и лнр в россии

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БЕЛГРАД, 22 фев — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире TV Pink, что после решения российского лидера Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР от Белграда активно потребуют поддержать санкции Запада в отношении Москвы — по его словам, "уже были звонки".Вучич в телефонном разговоре в понедельник обсудил с Макроном ситуацию на востоке Европы и Западные Балканы, затем выразил уверенность, что Сербия сохранит мир для своих граждан.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

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