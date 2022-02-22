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ЕС не будет сразу вводить санкции против России, сообщило СМИ
ЕС не будет сразу вводить санкции против России, сообщило СМИ - РИА Новости, 22.02.2022
ЕС не будет сразу вводить санкции против России, сообщило СМИ
Евросоюз введет санкции против России в связи с признанием ею независимости ДНР и ЛНР не сразу, потому что хочет увидеть следующие шаги, сообщают СМИ со ссылкой РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:47
2022-02-22T06:44
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
брюссель
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Евросоюз введет санкции против России в связи с признанием ею независимости ДНР и ЛНР не сразу, потому что хочет увидеть следующие шаги, сообщают СМИ со ссылкой на чиновника ЕС.По словам чиновника, любые санкции будут подготовлены на встрече послов стран ЕС в Брюсселе.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, брюссель, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
00:47 22.02.2022 (обновлено: 06:44 22.02.2022)
 
ЕС не будет сразу вводить санкции против России, сообщило СМИ

Рейтер: ЕС введет санкции против России не сразу, так как хочет увидеть ее следующие шаги

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Евросоюз введет санкции против России в связи с признанием ею независимости ДНР и ЛНР не сразу, потому что хочет увидеть следующие шаги, сообщают СМИ со ссылкой на чиновника ЕС.
По словам чиновника, любые санкции будут подготовлены на встрече послов стран ЕС в Брюсселе.
"На вопрос, ответит ли ЕС санкциями уже во вторник, чиновник заявил, что это займет больше времени, поскольку ЕС хотел бы увидеть следующие шаги России", - говорится в сообщении агентства Рейтер.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
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Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаБрюссельСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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