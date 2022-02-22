https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774205326.html

ЕС не будет сразу вводить санкции против России, сообщило СМИ

ЕС не будет сразу вводить санкции против России, сообщило СМИ - РИА Новости, 22.02.2022

ЕС не будет сразу вводить санкции против России, сообщило СМИ

Евросоюз введет санкции против России в связи с признанием ею независимости ДНР и ЛНР не сразу, потому что хочет увидеть следующие шаги, сообщают СМИ со ссылкой РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T00:47

2022-02-22T00:47

2022-02-22T06:44

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

брюссель

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Евросоюз введет санкции против России в связи с признанием ею независимости ДНР и ЛНР не сразу, потому что хочет увидеть следующие шаги, сообщают СМИ со ссылкой на чиновника ЕС.По словам чиновника, любые санкции будут подготовлены на встрече послов стран ЕС в Брюсселе.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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брюссель

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Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, брюссель, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии