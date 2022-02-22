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https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774199448.html
Британия объявит санкции против России во вторник из-за признания ЛНР и ДНР
Британия объявит санкции против России во вторник из-за признания ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022
Британия объявит санкции против России во вторник из-за признания ЛНР и ДНР
Правительство Великобритании подтвердило, что во вторник объявит санкции против России в связи с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР, сообщает... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:00
2022-02-22T00:00
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЛОНДОН, 21 фев - РИА Новости. Правительство Великобритании подтвердило, что во вторник объявит санкции против России в связи с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР, сообщает корреспондент британский газеты Guardian."Правительство Великобритании подтверждает, что объявит санкции против России завтра в ответ на декларацию (президента России Владимира) Путина. Санкции, как ожидается, пойдут дальше, если случится вторжение", - сообщила журналист газеты в Twitter.Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, великобритания
00:00 22.02.2022
 
Британия объявит санкции против России во вторник из-за признания ЛНР и ДНР

Великобритания объявит санкции против России во вторник из-за признания ЛНР и ДНР

© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Depositphotos / rabbit75_dep
Лондон
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 21 фев - РИА Новости. Правительство Великобритании подтвердило, что во вторник объявит санкции против России в связи с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР, сообщает корреспондент британский газеты Guardian.
"Правительство Великобритании подтверждает, что объявит санкции против России завтра в ответ на декларацию (президента России Владимира) Путина. Санкции, как ожидается, пойдут дальше, если случится вторжение", - сообщила журналист газеты в Twitter.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВеликобритания
 
 
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