https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774199448.html
Британия объявит санкции против России во вторник из-за признания ЛНР и ДНР
Британия объявит санкции против России во вторник из-за признания ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022
Британия объявит санкции против России во вторник из-за признания ЛНР и ДНР
Правительство Великобритании подтвердило, что во вторник объявит санкции против России в связи с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР, сообщает... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:00
2022-02-22T00:00
2022-02-22T00:00
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ЛОНДОН, 21 фев - РИА Новости. Правительство Великобритании подтвердило, что во вторник объявит санкции против России в связи с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР, сообщает корреспондент британский газеты Guardian."Правительство Великобритании подтверждает, что объявит санкции против России завтра в ответ на декларацию (президента России Владимира) Путина. Санкции, как ожидается, пойдут дальше, если случится вторжение", - сообщила журналист газеты в Twitter.Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, великобритания
Британия объявит санкции против России во вторник из-за признания ЛНР и ДНР
Великобритания объявит санкции против России во вторник из-за признания ЛНР и ДНР