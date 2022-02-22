https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774199448.html

Британия объявит санкции против России во вторник из-за признания ЛНР и ДНР

Британия объявит санкции против России во вторник из-за признания ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

Британия объявит санкции против России во вторник из-за признания ЛНР и ДНР

Правительство Великобритании подтвердило, что во вторник объявит санкции против России в связи с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР, сообщает... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T00:00

2022-02-22T00:00

2022-02-22T00:00

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ЛОНДОН, 21 фев - РИА Новости. Правительство Великобритании подтвердило, что во вторник объявит санкции против России в связи с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР, сообщает корреспондент британский газеты Guardian."Правительство Великобритании подтверждает, что объявит санкции против России завтра в ответ на декларацию (президента России Владимира) Путина. Санкции, как ожидается, пойдут дальше, если случится вторжение", - сообщила журналист газеты в Twitter.Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, великобритания