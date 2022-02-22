https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774161935.html

Отрезать от всего: чем грозят России новые санкции

Отрезать от всего: чем грозят России новые санкции - РИА Новости, 22.02.2022

Отрезать от всего: чем грозят России новые санкции

Из-за ситуации на Украине американцы собираются ограничить транзакции крупнейших российских банков — чтобы нанести максимальный ущерб экономике. А в ЕС обещают... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T08:00

2022-02-22T08:00

2022-02-22T08:07

экономика

джо байден

еврокомиссия

россия

сша

санкции

украина

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Из-за ситуации на Украине американцы собираются ограничить транзакции крупнейших российских банков — чтобы нанести максимальный ущерб экономике. А в ЕС обещают ударить по "самому слабому месту" и отрезать Москву от мировых финансовых рынков. Решится ли Запад на крайние меры и чем это грозит — в материале РИА Новости.Разорвать отношенияАдминистрация Джо Байдена подготовила предварительный пакет санкций на случай "вторжения". По данным источников Reuters, американским банкам запретят обрабатывать транзакции крупнейших российских кредитных организаций — ВТБ, Сбербанка, Газпромбанка и ВЭБ.РФ. В черный список добавят еще несколько физических лиц и компаний — их активы в США заморозят.Ответ на "агрессию" готовят и в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала: "если Владимир Путин начнет войну", Брюссель ударит по "самому слабому месту России — экономике", в том числе отрежет Москву от финансовых рынков.Санкции коснутся "всех европейских товаров", которые "срочно нужны для модернизации и диверсификации экономики", уточнила она.Сложно осуществитьКак подчеркивают западные СМИ, разрыв межбанковских корреспондентских отношений, обеспечивающих международную торговлю, — серьезный удар. Раньше о таком речь не шла.Цель американцев — отток капитала и разгон инфляции. Все это негативно скажется на экономике и прежде всего на финансовом секторе.Однако организовать такие санкции непросто. Американские фирмы не до конца понимают, как им действовать. Представители сектора финансовых услуг и платежной индустрии ждут разъяснений от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, отмечает Ольга Веретенникова, вице-президент компании "Борселл".Выйдет бокомСитуацию можно частично сгладить, если перевести расчеты в банки, не подпадающие под запреты. Например, в российские "дочки" иностранных кредитных организаций. Таким образом, реально отрезать Россию от международных валютных операций не получится.Ущерб, конечно, будет значительным. Однако не стоит забывать: Россия — один из крупнейших экспортеров нефти, сельхозпродукции, металлов. Все это покупают в США и в Европе. Поэтому пострадают также западные компании и потребители. Это снижает вероятность самого жесткого сценария.Глава Евросовета Шарль Мишель уже призвал задействовать все возможные способы урегулирования ситуации на дипломатическом уровне. Если ЕС пойдет на санкции, "цена для Россия будет суровой", сказал он. "Однако будем откровенны: свою цену заплатим и мы в Европе", — добавил чиновник.О бумеранге предупреждали и западные экономисты. Как отмечали в Financial Times, у Москвы слишком сильные экономические козыри и при необходимости их, разумеется, пустят в ход. Например, сократят поставки газа.Ничего хорошего не сулит и отключение от международных платежных систем или ограничение доступа к доллару. Пострадают европейские контрагенты в Европе. Россия — пятый по величине экспортный рынок для ЕС. Если крупные суммы на счетах юрлиц заморозят, потери понесут банки. Российский корпоративный долг кредитным организациям Евросоюза — около 60 миллиардов долларов.Обоюдный ущерб от американских мер — мощный сдерживающий фактор.Издание также упоминает, что в Вашингтоне боятся ответа Москвы, например кибератак против американских финансовых гигантов. "Мы нападаем на их крупные банки. Они, скорее всего, нападут на наши", — сообщил Сэмюэл Чарап, экс-сотрудник Госдепартамента, аналитик RAND Corporation. Министерство внутренней безопасности ранее уже выпустило бюллетень с предупреждением о возможном российском "кибервозмездии".

https://ria.ru/20220221/sanktsii-1774043007.html

https://ria.ru/20220221/sanktsii-1774041073.html

https://ria.ru/20220127/sanktsii-1769792455.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, джо байден, еврокомиссия, россия, сша, санкции, украина