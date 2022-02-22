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Зеленский: Украина инициировала экстренный саммит "нормандской четверки"
Зеленский: Украина инициировала экстренный саммит "нормандской четверки" - РИА Новости, 22.02.2022
Зеленский: Украина инициировала экстренный саммит "нормандской четверки"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram офиса, что Киев инициировал экстренное заседание саммита "нормандской четверки". РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T03:32
2022-02-22T06:52
в мире
денис пушилин
владимир путин
ростовская область
франция
россия
украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram офиса, что Киев инициировал экстренное заседание саммита "нормандской четверки"."Также инициировано экстренное заседание саммита нормандской четверки. От наших партнеров мы ждем четких и действенных шагов поддержки. Очень важно сейчас увидеть, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами", - заявил Зеленский в своем видеообращении к гражданам.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждали перспективы взаимодействия в этом формате.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/soglasheniya-1774220626.html
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в мире, денис пушилин, владимир путин, ростовская область, франция, россия, украина, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, германия, признание днр и лнр в россии
03:32 22.02.2022 (обновлено: 06:52 22.02.2022)
 
Зеленский: Украина инициировала экстренный саммит "нормандской четверки"

Президент Украины Зеленский: страна инициировала экстренный саммит "нормандской четверки"

© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram офиса, что Киев инициировал экстренное заседание саммита "нормандской четверки".
"Также инициировано экстренное заседание саммита нормандской четверки. От наших партнеров мы ждем четких и действенных шагов поддержки. Очень важно сейчас увидеть, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами", - заявил Зеленский в своем видеообращении к гражданам.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждали перспективы взаимодействия в этом формате.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
03:24
Зеленский назвал признание ДНР и ЛНР "выходом из Минских соглашений"
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреДенис ПушилинВладимир ПутинРостовская областьФранцияРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКиевГерманияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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