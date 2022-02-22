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Зеленский: Украина инициировала экстренный саммит "нормандской четверки"

Зеленский: Украина инициировала экстренный саммит "нормандской четверки" - РИА Новости, 22.02.2022

Зеленский: Украина инициировала экстренный саммит "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram офиса, что Киев инициировал экстренное заседание саммита "нормандской четверки". РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T03:32

2022-02-22T03:32

2022-02-22T06:52

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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram офиса, что Киев инициировал экстренное заседание саммита "нормандской четверки"."Также инициировано экстренное заседание саммита нормандской четверки. От наших партнеров мы ждем четких и действенных шагов поддержки. Очень важно сейчас увидеть, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами", - заявил Зеленский в своем видеообращении к гражданам.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждали перспективы взаимодействия в этом формате.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/soglasheniya-1774220626.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

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Никита Стома

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