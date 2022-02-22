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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220222/russo-1774332097.html
Руссо будет судиться с присвоившим фрагменты его песни музыкантом
Руссо будет судиться с присвоившим фрагменты его песни музыкантом - РИА Новости, 22.02.2022
Руссо будет судиться с присвоившим фрагменты его песни музыкантом
Авраам Руссо собрался судиться с музыкантом, присвоившим фрагменты его новой песни "Дым без огня". Об этом он рассказал "Собеседнику". РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:40
2022-02-22T17:40
шоубиз
авраам руссо (ипджиян)
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Авраам Руссо собрался судиться с музыкантом, присвоившим фрагменты его новой песни "Дым без огня". Об этом он рассказал "Собеседнику". Называть имя этого артиста певец не стал. Руссо планировал выпустить трек 23 февраля. По данным "Собеседника", он записан в непривычном для звезды эстрады стиле — поп-роке. Но за несколько дней до премьеры певец и саунд-продюсер Артем Орлов узнали, что фрагменты композиции использовал другой музыкант.Руссо уверяет, что долго работал над новой песней, но еще нигде не выкладывал трек. "Да, были моменты, когда Артем на эмоциях публиковал какие-то фрагменты в Instagram. Это были какие-то моменты из рабочего процесса в студии звукозаписи. А в итоге коллеги прислали Артему якобы творение другого музыканта, в котором явно слышны те самые фрагменты из нашей песни", — объясняет сложившуюся ситуацию Авраам.Руссо подчеркнул, что все права на композицию зарегистрированы. "У нас все юридически грамотно и четко оформлено", — говорит певец.Руссо признается: он рад тому, что песня понравилась другому музыканту. Но в то же время, ему неприятно из-за того, что композиция была "незаконно и нагло этим человеком "присвоена". "Все это мне сильно подпортило настроение. Какой-то малоизвестный музыкант с помощью нашей песни захотел мгновенно стать популярным и для этого незаконно присвоил себе наш труд. Такое поощрять просто недопустимо!" — делится переживаниями музыкант.В январе стало известно, что Авраам Руссо подал иск на два миллиона рублей по делу о его похищении в 2004 году.
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авраам руссо (ипджиян), знаменитости
17:40 22.02.2022
 
Руссо будет судиться с присвоившим фрагменты его песни музыкантом

Авраам Руссо будет судиться с присвоившим фрагменты его песни "Дым без огня" музыкантом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвраам Руссо в аэропорту "Шереметьево"
Авраам Руссо в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Авраам Руссо собрался судиться с музыкантом, присвоившим фрагменты его новой песни "Дым без огня". Об этом он рассказал "Собеседнику".
Называть имя этого артиста певец не стал.
Руссо планировал выпустить трек 23 февраля. По данным "Собеседника", он записан в непривычном для звезды эстрады стиле — поп-роке. Но за несколько дней до премьеры певец и саунд-продюсер Артем Орлов узнали, что фрагменты композиции использовал другой музыкант.
Руссо уверяет, что долго работал над новой песней, но еще нигде не выкладывал трек.
"Да, были моменты, когда Артем на эмоциях публиковал какие-то фрагменты в Instagram. Это были какие-то моменты из рабочего процесса в студии звукозаписи. А в итоге коллеги прислали Артему якобы творение другого музыканта, в котором явно слышны те самые фрагменты из нашей песни", — объясняет сложившуюся ситуацию Авраам.
Руссо подчеркнул, что все права на композицию зарегистрированы.
"У нас все юридически грамотно и четко оформлено", — говорит певец.
Руссо признается: он рад тому, что песня понравилась другому музыканту. Но в то же время, ему неприятно из-за того, что композиция была "незаконно и нагло этим человеком "присвоена".
"Все это мне сильно подпортило настроение. Какой-то малоизвестный музыкант с помощью нашей песни захотел мгновенно стать популярным и для этого незаконно присвоил себе наш труд. Такое поощрять просто недопустимо!" — делится переживаниями музыкант.
В январе стало известно, что Авраам Руссо подал иск на два миллиона рублей по делу о его похищении в 2004 году.
Авраам Руссо - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 17:56Шоубиз
Авраам Руссо рассказал, что его задержали в аэропорту Нью-Йорка
Опубликовано: Елена Громова
 
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