https://ria.ru/20220121/russo-1768898580.html
Руссо подал иск в суд на два миллиона рублей
Руссо подал иск в суд на два миллиона рублей - РИА Новости, 21.01.2022
Руссо подал иск в суд на два миллиона рублей
Пресненский суд Москвы признал гражданским истцом Авраама Руссо по уголовному делу о его похищении в 2004 году. Сумма иска составила два миллиона рублей,... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T14:03
2022-01-21T14:03
2022-01-21T14:03
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы признал гражданским истцом Авраама Руссо по уголовному делу о его похищении в 2004 году. Сумма иска составила два миллиона рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Алешкин.Артист просит возместить моральный вред, а также услуги адвоката и иные расходы, связанные с уголовным делом, отметил Алешкин.Суд рассматривает дело в отношении Заура Марданова – это один из предполагаемых соучастников похищения. Следующее заседание состоится 4 февраля.В мае прошлого года Пресненский районный суд приговорил похитителей певца Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова к пяти и шести годам колонии соответственно, но освободил их в связи с истечением срока давности.
https://ria.ru/20211005/ismailov-1753204942.html
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шоу-бизнес, нападение на авраама руссо, тельман исмаилов, авраам руссо (ипджиян), знаменитости
Руссо подал иск в суд на два миллиона рублей
Авраам Руссо подал иск на два миллиона рублей по делу о его похищении
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы признал гражданским истцом Авраама Руссо по уголовному делу о его похищении в 2004 году. Сумма иска составила два миллиона рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Алешкин.
"Суд признал гражданским истцом Авраама Руссо по уголовному делу о его похищении в 2004 году", – сказал собеседник агентства.
Артист просит возместить моральный вред, а также услуги адвоката и иные расходы, связанные с уголовным делом, отметил Алешкин.
"Сумма иска – два миллиона рублей. Это формальный иск, Авраам Руссо обеспеченный человек… Это чтобы как-то наказать обвиняемых за то, что они его мучили", – пояснил адвокат.
Суд рассматривает дело в отношении Заура Марданова – это один из предполагаемых соучастников похищения. Следующее заседание состоится 4 февраля.
В мае прошлого года Пресненский районный суд приговорил похитителей певца Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова к пяти и шести годам колонии соответственно, но освободил их в связи с истечением срока давности.