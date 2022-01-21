https://ria.ru/20220121/russo-1768898580.html

Руссо подал иск в суд на два миллиона рублей

Руссо подал иск в суд на два миллиона рублей - РИА Новости, 21.01.2022

Руссо подал иск в суд на два миллиона рублей

Пресненский суд Москвы признал гражданским истцом Авраама Руссо по уголовному делу о его похищении в 2004 году. Сумма иска составила два миллиона рублей,... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:03

2022-01-21T14:03

2022-01-21T14:03

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нападение на авраама руссо

тельман исмаилов

авраам руссо (ипджиян)

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы признал гражданским истцом Авраама Руссо по уголовному делу о его похищении в 2004 году. Сумма иска составила два миллиона рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Алешкин.Артист просит возместить моральный вред, а также услуги адвоката и иные расходы, связанные с уголовным делом, отметил Алешкин.Суд рассматривает дело в отношении Заура Марданова – это один из предполагаемых соучастников похищения. Следующее заседание состоится 4 февраля.В мае прошлого года Пресненский районный суд приговорил похитителей певца Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова к пяти и шести годам колонии соответственно, но освободил их в связи с истечением срока давности.

https://ria.ru/20211005/ismailov-1753204942.html

https://ria.ru/20211115/prigozhin-1759162871.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шоу-бизнес, нападение на авраама руссо, тельман исмаилов, авраам руссо (ипджиян), знаменитости