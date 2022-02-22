https://ria.ru/20220222/rudenko-1774220297.html
В России назначили представителя президента по договорам с ДНР и ЛНР
В России назначили представителя президента по договорам с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
В России назначили представителя президента по договорам с ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин назначил замглавы МИД Андрея Руденко своим представителем при рассмотрении федеральным собранием договоров о сотрудничестве с ДНР и... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T03:19
2022-02-22T03:19
2022-02-22T04:58
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
россия
луганская народная республика
андрей руденко
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил замглавы МИД Андрея Руденко своим представителем при рассмотрении федеральным собранием договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Руденко Андрея Юрьевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Луганской народной республикой, подписанного в Москве 21 февраля 2022 года", - говорится в тексте указа по ЛНР. Аналогичный текст есть и в указе по ДНР.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, луганская народная республика, андрей руденко, признание днр и лнр в россии
03:19 22.02.2022 (обновлено: 04:58 22.02.2022)
В России назначили представителя президента по договорам с ДНР и ЛНР
Андрея Руденко назначили представителем президента России по договорам с ДНР и ЛНР