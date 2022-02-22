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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220222/rubl-1774197986.html
Экономист предположил, с чего рубль начнет отчет в марте
Экономист предположил, с чего рубль начнет отчет в марте - РИА Новости, 22.02.2022
Экономист предположил, с чего рубль начнет отчет в марте
Рыночная волатильность в марте, вероятно, сохранится. В случае отсутствия эскалации ситуации вокруг Украины курс рубля будет колебаться около уровня 75-76 за... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T01:15
2022-02-22T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
сша
рубль
доллар
максим петроневич
открытие research
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Рыночная волатильность в марте, вероятно, сохранится. В случае отсутствия эскалации ситуации вокруг Украины курс рубля будет колебаться около уровня 75-76 за доллар, рассказал агентству “Прайм” старший экономист аналитического управления “Открытие Research” банка "Открытие" Максим Петроневич.Рассчитывать на быстрое разрешение кризиса не приходится, считает эксперт. Чтобы сохранить лицо, сторонам потребуется продолжительное время на поиск нужных компромиссов.Как и ожидалось, затишье на валютном рынке перед началом Олимпиады оказалось недолгим. Волатильность рублевого валютного рынка вновь достигла максимальных значений, сравнимых с уровнем во время предыдущей фазы обострения отношений между США и Россией в апреле 2020 года.
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Григорий Ивашкин
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экономика, россия, сша, рубль, доллар, максим петроневич, открытие research
01:15 22.02.2022
 
Экономист предположил, с чего рубль начнет отчет в марте

Экономист Петроневич: курс рубля в марте может колебаться около уровня 75-76 за доллар

© Fotolia / DmitrydesignerРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Fotolia / Dmitrydesigner
Российские рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Рыночная волатильность в марте, вероятно, сохранится. В случае отсутствия эскалации ситуации вокруг Украины курс рубля будет колебаться около уровня 75-76 за доллар, рассказал агентству “Прайм” старший экономист аналитического управления “Открытие Research” банка "Открытие" Максим Петроневич.
Рассчитывать на быстрое разрешение кризиса не приходится, считает эксперт. Чтобы сохранить лицо, сторонам потребуется продолжительное время на поиск нужных компромиссов.
Как и ожидалось, затишье на валютном рынке перед началом Олимпиады оказалось недолгим. Волатильность рублевого валютного рынка вновь достигла максимальных значений, сравнимых с уровнем во время предыдущей фазы обострения отношений между США и Россией в апреле 2020 года.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 01:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Финансист оценил, может ли рубль вырасти в ближайшее время
Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияСШАРубльДолларМаксим ПетроневичОткрытие Research
 
 
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