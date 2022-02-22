https://ria.ru/20220222/rubl-1774197986.html

Экономист предположил, с чего рубль начнет отчет в марте

Экономист предположил, с чего рубль начнет отчет в марте - РИА Новости, 22.02.2022

Экономист предположил, с чего рубль начнет отчет в марте

Рыночная волатильность в марте, вероятно, сохранится. В случае отсутствия эскалации ситуации вокруг Украины курс рубля будет колебаться около уровня 75-76 за... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T01:15

2022-02-22T01:15

2022-02-22T01:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

сша

рубль

доллар

максим петроневич

открытие research

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Рыночная волатильность в марте, вероятно, сохранится. В случае отсутствия эскалации ситуации вокруг Украины курс рубля будет колебаться около уровня 75-76 за доллар, рассказал агентству “Прайм” старший экономист аналитического управления “Открытие Research” банка "Открытие" Максим Петроневич.Рассчитывать на быстрое разрешение кризиса не приходится, считает эксперт. Чтобы сохранить лицо, сторонам потребуется продолжительное время на поиск нужных компромиссов.Как и ожидалось, затишье на валютном рынке перед началом Олимпиады оказалось недолгим. Волатильность рублевого валютного рынка вновь достигла максимальных значений, сравнимых с уровнем во время предыдущей фазы обострения отношений между США и Россией в апреле 2020 года.

https://ria.ru/20220221/rubl-1773848281.html

россия

сша

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2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

экономика, россия, сша, рубль, доллар, максим петроневич, открытие research