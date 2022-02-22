https://ria.ru/20220222/rpts-1774403691.html

Владимир Легойда: РПЦ с уважением относится к политическому выбору народов

Владимир Легойда: РПЦ с уважением относится к политическому выбору народов - РИА Новости, 22.02.2022

Владимир Легойда: РПЦ с уважением относится к политическому выбору народов

Русская православная церковь не может признавать государства, но уважает политический выбор народов, заявил РИА Новости председатель синодального отдела по... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:26

2022-02-22T17:26

2022-02-22T17:26

религия

денис пушилин

владимир путин

владимир зеленский

донецкая народная республика

россия

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русская православная церковь

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Русская православная церковь не может признавать государства, но уважает политический выбор народов, заявил РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, комментируя признание ДНР и ЛНР."Русская православная церковь, не являясь субъектом международного права, не обладает полномочиями для признания или непризнания государств. Такими полномочиями обладают только другие государства и международные организации. Границы государств, расположенных в пределах канонической территории Русской Церкви, многократно менялись, а церковное единство всегда сохранялось. Вместе с тем, Церковь с уважением относится к политическому выбору народов", - сказал Легойда, отвечая на вопрос об отношении РПЦ к признанию Россией ДНР и ЛНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220221/rpts-1774098977.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

денис пушилин, владимир путин, владимир зеленский, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, русская православная церковь, религия