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Религия
https://ria.ru/20220222/rpts-1774403691.html
Владимир Легойда: РПЦ с уважением относится к политическому выбору народов
Владимир Легойда: РПЦ с уважением относится к политическому выбору народов - РИА Новости, 22.02.2022
Владимир Легойда: РПЦ с уважением относится к политическому выбору народов
Русская православная церковь не может признавать государства, но уважает политический выбор народов, заявил РИА Новости председатель синодального отдела по... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:26
2022-02-22T17:26
религия
денис пушилин
владимир путин
владимир зеленский
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
русская православная церковь
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Русская православная церковь не может признавать государства, но уважает политический выбор народов, заявил РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, комментируя признание ДНР и ЛНР."Русская православная церковь, не являясь субъектом международного права, не обладает полномочиями для признания или непризнания государств. Такими полномочиями обладают только другие государства и международные организации. Границы государств, расположенных в пределах канонической территории Русской Церкви, многократно менялись, а церковное единство всегда сохранялось. Вместе с тем, Церковь с уважением относится к политическому выбору народов", - сказал Легойда, отвечая на вопрос об отношении РПЦ к признанию Россией ДНР и ЛНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
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денис пушилин, владимир путин, владимир зеленский, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, русская православная церковь, религия
17:26 22.02.2022
 

Владимир Легойда: РПЦ с уважением относится к политическому выбору народов

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Русская православная церковь не может признавать государства, но уважает политический выбор народов, заявил РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, комментируя признание ДНР и ЛНР.
"Русская православная церковь, не являясь субъектом международного права, не обладает полномочиями для признания или непризнания государств. Такими полномочиями обладают только другие государства и международные организации. Границы государств, расположенных в пределах канонической территории Русской Церкви, многократно менялись, а церковное единство всегда сохранялось. Вместе с тем, Церковь с уважением относится к политическому выбору народов", - сказал Легойда, отвечая на вопрос об отношении РПЦ к признанию Россией ДНР и ЛНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 16:12Религия
В РПЦ предложили узаконить понятие "трудная жизненная ситуация"
Опубликовано: Никита Бизин
 
РелигияДенис ПушилинВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаРусская православная церковьРелигия
 
 
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