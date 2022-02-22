В Вологодской области в ближайшие три года отремонтируют 35 мостов
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской областиСпикер Заксобрания области Андрей Луценко
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской области
ВОЛОГДА, 22 фев - РИА Новости. Депутаты Заксобрания Вологодской области рассмотрели программы по ремонту дорог и мостов в регионе, так в ближайшие три года власти отремонтируют 35 мостов, сообщил спикер регионального парламента Андрей Луценко.
"Уже начиная с этого года стартует большая работа по ремонту мостов. В ближайшие три года планируется привести в порядок 35 сооружений. При этом 13 сооружений уже в 2022 году на сумму более 720 миллионов рублей. Уже заключены контракты на ремонт мостов через реки Чистовку, Шарму, Музгу", - рассказал председатель заксобрания области Андрей Луценко.
"В ближайшие годы будут отремонтированы мосты через Шограш по улицам Конева и Можайского, через Содему на Челюскинцев и через Вологду в поселке Кувшиново. В Череповце средства будут направлены на ремонт моста через Серовку и капремонт Октябрьского моста через Шексну",- пояснил Луценко.
Всего в 2022 году в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" планируется отремонтировать 182 километра дорог. Самые крупные объекты: А-114 - Ирма - Камешник в Шекснинском районе, Вологда-Ростилово, Избоищи - Наумовское - Кабожа в Чагодощенском районе, Новое - Виктово в Вологодском районе, Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец в Череповецком районе; Тотьма - Никольск км в Никольском районе, Тотьма - Середская в Тотемском районе.
Опубликовано: Артем Смирнов