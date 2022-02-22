https://ria.ru/20220222/remont-1774364741.html

В Вологодской области в ближайшие три года отремонтируют 35 мостов

В Вологодской области в ближайшие три года отремонтируют 35 мостов - РИА Новости, 22.02.2022

В Вологодской области в ближайшие три года отремонтируют 35 мостов

Депутаты Заксобрания Вологодской области рассмотрели программы по ремонту дорог и мостов в регионе, так в ближайшие три года власти отремонтируют 35 мостов,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:28

2022-02-22T15:28

2022-02-22T15:28

вологодская область

андрей луценко

вологда

тотьма

тотемский район

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ВОЛОГДА, 22 фев - РИА Новости. Депутаты Заксобрания Вологодской области рассмотрели программы по ремонту дорог и мостов в регионе, так в ближайшие три года власти отремонтируют 35 мостов, сообщил спикер регионального парламента Андрей Луценко."Уже начиная с этого года стартует большая работа по ремонту мостов. В ближайшие три года планируется привести в порядок 35 сооружений. При этом 13 сооружений уже в 2022 году на сумму более 720 миллионов рублей. Уже заключены контракты на ремонт мостов через реки Чистовку, Шарму, Музгу", - рассказал председатель заксобрания области Андрей Луценко.Он подчеркнул, что также работы по ремонту пройдут в двух крупнейших городах области - Вологде и Череповце."В ближайшие годы будут отремонтированы мосты через Шограш по улицам Конева и Можайского, через Содему на Челюскинцев и через Вологду в поселке Кувшиново. В Череповце средства будут направлены на ремонт моста через Серовку и капремонт Октябрьского моста через Шексну",- пояснил Луценко.Всего в 2022 году в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" планируется отремонтировать 182 километра дорог. Самые крупные объекты: А-114 - Ирма - Камешник в Шекснинском районе, Вологда-Ростилово, Избоищи - Наумовское - Кабожа в Чагодощенском районе, Новое - Виктово в Вологодском районе, Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец в Череповецком районе; Тотьма - Никольск км в Никольском районе, Тотьма - Середская в Тотемском районе.

https://ria.ru/20220126/zakonoproekt-1769674517.html

вологда

тотьма

тотемский район

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Артем Смирнов

андрей луценко, вологда, тотьма, тотемский район