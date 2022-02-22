Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220222/reklama-1774091891.html
Новая реклама отдыха в Греции удивила пользователей Сети
Новая реклама отдыха в Греции удивила пользователей Сети - РИА Новости, 22.02.2022
Новая реклама отдыха в Греции удивила пользователей Сети
Греческая национальная туристическая организация Visit Greece удивила пользователей Сети и специалистов новым рекламным роликом, приглашающим путешественников... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T07:18
2022-02-22T08:01
туризм
новости - туризм
греция
реклама
отдых
видео
туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774116092_23:0:1760:977_1920x0_80_0_0_d90f8c73d210454aebd7ab26b8ab68bd.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Греческая национальная туристическая организация Visit Greece удивила пользователей Сети и специалистов новым рекламным роликом, приглашающим путешественников провести незабываемый "грикенд" — отпуск в стиле местных жителей, сообщает "Турдом"."Что может быть лучше, чем уикенд? Только уикенд в Греции – или, как мы предлагаем его называть, greekend", — бодро вещает диктор. В ролике рассказывается о лучших курортах страны, теплом море, гастрономических изысках, шопинге и веселье.Однако неологизм "greekend" вызвал у зрителей неоднозначную реакцию: многие интерпретировали его как "конец Греции"."На русский лучше не переводить", "странная игра слов", — так комментировали пользователи.Однако были и те, кому кампания понравилась. "Чем больше реклама цепляет, тем больше имеет место быть", — восхищались сторонники ролика.
https://ria.ru/20220221/priamure-1774005461.html
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774116092_240:0:1543:977_1920x0_80_0_0_ddd2fb0b137d378c90455f08d9a74797.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, греция, реклама, отдых, видео, туризм, туристы
07:18 22.02.2022 (обновлено: 08:01 22.02.2022)
 
Новая реклама отдыха в Греции удивила пользователей Сети

Организация Visit Greece предложила туристам провести незабываемый "грикенд" в Греции

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Греческая национальная туристическая организация Visit Greece удивила пользователей Сети и специалистов новым рекламным роликом, приглашающим путешественников провести незабываемый "грикенд" — отпуск в стиле местных жителей, сообщает "Турдом".
"Что может быть лучше, чем уикенд? Только уикенд в Греции – или, как мы предлагаем его называть, greekend", — бодро вещает диктор. В ролике рассказывается о лучших курортах страны, теплом море, гастрономических изысках, шопинге и веселье.
Однако неологизм "greekend" вызвал у зрителей неоднозначную реакцию: многие интерпретировали его как "конец Греции".

"На русский лучше не переводить", "странная игра слов", — так комментировали пользователи.
Однако были и те, кому кампания понравилась. "Чем больше реклама цепляет, тем больше имеет место быть", — восхищались сторонники ролика.
Город Тында – столица БАМа - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 13:46Туризм
В Приамурье из "Бочек Диогена" хотят сделать туристическую улицу
Опубликовано: Ольга Кабанова
 
ТуризмНовости - ТуризмГрецияРекламаОтдыхВидеоТуризмтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала