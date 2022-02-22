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Новая реклама отдыха в Греции удивила пользователей Сети
Новая реклама отдыха в Греции удивила пользователей Сети - РИА Новости, 22.02.2022
Новая реклама отдыха в Греции удивила пользователей Сети
Греческая национальная туристическая организация Visit Greece удивила пользователей Сети и специалистов новым рекламным роликом, приглашающим путешественников... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T07:18
2022-02-22T07:18
2022-02-22T08:01
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Греческая национальная туристическая организация Visit Greece удивила пользователей Сети и специалистов новым рекламным роликом, приглашающим путешественников провести незабываемый "грикенд" — отпуск в стиле местных жителей, сообщает "Турдом"."Что может быть лучше, чем уикенд? Только уикенд в Греции – или, как мы предлагаем его называть, greekend", — бодро вещает диктор. В ролике рассказывается о лучших курортах страны, теплом море, гастрономических изысках, шопинге и веселье.Однако неологизм "greekend" вызвал у зрителей неоднозначную реакцию: многие интерпретировали его как "конец Греции"."На русский лучше не переводить", "странная игра слов", — так комментировали пользователи.Однако были и те, кому кампания понравилась. "Чем больше реклама цепляет, тем больше имеет место быть", — восхищались сторонники ролика.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, греция, реклама, отдых, видео, туризм, туристы
07:18 22.02.2022 (обновлено: 08:01 22.02.2022)
Новая реклама отдыха в Греции удивила пользователей Сети
Организация Visit Greece предложила туристам провести незабываемый "грикенд" в Греции
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
Греческая национальная туристическая организация Visit Greece удивила пользователей Сети и специалистов новым рекламным роликом, приглашающим путешественников провести незабываемый "грикенд" — отпуск в стиле местных жителей, сообщает
"Турдом".
"Что может быть лучше, чем уикенд? Только уикенд в Греции – или, как мы предлагаем его называть, greekend", — бодро вещает диктор. В ролике рассказывается о лучших курортах страны, теплом море, гастрономических изысках, шопинге и веселье.
Однако неологизм "greekend" вызвал у зрителей неоднозначную реакцию: многие интерпретировали его как "конец Греции".
"На русский лучше не переводить", "странная игра слов", — так комментировали пользователи.
Однако были и те, кому кампания понравилась. "Чем больше реклама цепляет, тем больше имеет место быть", — восхищались сторонники ролика.
Опубликовано: Ольга Кабанова