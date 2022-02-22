https://ria.ru/20220222/reklama-1774091891.html

Новая реклама отдыха в Греции удивила пользователей Сети

Новая реклама отдыха в Греции удивила пользователей Сети - РИА Новости, 22.02.2022

Новая реклама отдыха в Греции удивила пользователей Сети

Греческая национальная туристическая организация Visit Greece удивила пользователей Сети и специалистов новым рекламным роликом, приглашающим путешественников... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T07:18

2022-02-22T07:18

2022-02-22T08:01

туризм

новости - туризм

греция

реклама

отдых

видео

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774116092_23:0:1760:977_1920x0_80_0_0_d90f8c73d210454aebd7ab26b8ab68bd.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Греческая национальная туристическая организация Visit Greece удивила пользователей Сети и специалистов новым рекламным роликом, приглашающим путешественников провести незабываемый "грикенд" — отпуск в стиле местных жителей, сообщает "Турдом"."Что может быть лучше, чем уикенд? Только уикенд в Греции – или, как мы предлагаем его называть, greekend", — бодро вещает диктор. В ролике рассказывается о лучших курортах страны, теплом море, гастрономических изысках, шопинге и веселье.Однако неологизм "greekend" вызвал у зрителей неоднозначную реакцию: многие интерпретировали его как "конец Греции"."На русский лучше не переводить", "странная игра слов", — так комментировали пользователи.Однако были и те, кому кампания понравилась. "Чем больше реклама цепляет, тем больше имеет место быть", — восхищались сторонники ролика.

https://ria.ru/20220221/priamure-1774005461.html

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, греция, реклама, отдых, видео, туризм, туристы