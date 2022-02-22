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МИД оценил реакцию Запада на признание ЛНР и ДНР
МИД оценил реакцию Запада на признание ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022
МИД оценил реакцию Запада на признание ЛНР и ДНР
Реакция Запада на признание Донецкой и Луганской народных республик была предсказуемой, последние два месяца были показательны, заявила официальный... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T01:06
2022-02-22T05:00
в мире
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Реакция Запада на признание Донецкой и Луганской народных республик была предсказуемой, последние два месяца были показательны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио "Комсомольская правда"."А мы что, не знали что ли, как они будут реагировать? Конечно, знали. И мне кажется, последние два месяца были крайне показательны. Врали, врут и будут врать", — сказала Захарова.В понедельник вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после выступления президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
россия
донецкая народная республика
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Григорий Ивашкин
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР
Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России и заявил, что считает необходимым признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Президент констатировал, что ситуация на Донбассе стала критической, и попросил парламент ратифицировать необходимые документы. Как сообщили в Кремле, Путин уже подписал соответствующие указы, а также договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве.
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в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), признание днр и лнр в россии
01:06 22.02.2022 (обновлено: 05:00 22.02.2022)
 
МИД оценил реакцию Запада на признание ЛНР и ДНР

МИД России: реакция Запада на признание суверенитета ЛНР и ДНР была предсказуема

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Реакция Запада на признание Донецкой и Луганской народных республик была предсказуемой, последние два месяца были показательны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".
"А мы что, не знали что ли, как они будут реагировать? Конечно, знали. И мне кажется, последние два месяца были крайне показательны. Врали, врут и будут врать", — сказала Захарова.
В понедельник вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после выступления президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
В миреВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Признание ДНР и ЛНР в России
 
 
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