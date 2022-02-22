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МИД оценил реакцию Запада на признание ЛНР и ДНР

МИД оценил реакцию Запада на признание ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

МИД оценил реакцию Запада на признание ЛНР и ДНР

Реакция Запада на признание Донецкой и Луганской народных республик была предсказуемой, последние два месяца были показательны, заявила официальный... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T01:06

2022-02-22T01:06

2022-02-22T05:00

в мире

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Реакция Запада на признание Донецкой и Луганской народных республик была предсказуемой, последние два месяца были показательны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио "Комсомольская правда"."А мы что, не знали что ли, как они будут реагировать? Конечно, знали. И мне кажется, последние два месяца были крайне показательны. Врали, врут и будут врать", — сказала Захарова.В понедельник вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после выступления президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России и заявил, что считает необходимым признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Президент констатировал, что ситуация на Донбассе стала критической, и попросил парламент ратифицировать необходимые документы. Как сообщили в Кремле, Путин уже подписал соответствующие указы, а также договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве. 2022-02-22T01:06 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), признание днр и лнр в россии