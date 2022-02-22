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Религия
https://ria.ru/20220222/ravvin-1774419903.html
Раввин: ФЕОР окажет помощь беженцам из Донбасса любого вероисповедания
Раввин: ФЕОР окажет помощь беженцам из Донбасса любого вероисповедания - РИА Новости, 22.02.2022
Раввин: ФЕОР окажет помощь беженцам из Донбасса любого вероисповедания
Федерация еврейских общин России окажет помощь нуждающимся беженцам из Донбасса вне зависимости от национальности и вероисповедания, вера – это инструмент для... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T18:12
2022-02-22T18:13
религия
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
ростовская область
россия
луганская народная республика
федерация еврейских общин россии
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Федерация еврейских общин России окажет помощь нуждающимся беженцам из Донбасса вне зависимости от национальности и вероисповедания, вера – это инструмент для мира и объединения, сообщил РИА Новости президент ФЕОР Александр Борода."Наша связь с еврейскими общинами Донбасса никогда не прекращалась, мы всегда оказывали гуманитарную помощь как еврейскому, так и нееврейскому населению. Мы помогали решать гуманитарные проблемы местной еврейской общины. Сейчас мы помогаем беженцам всех национальностей, были направлены средства для оказания поддержки. Для помощи и взаимодействия не существует государственных границ, мы всегда будем взаимодействовать с еврейскими общинами всех бывших советских республик. Религия объединяет людей, учит истинным ценностям, и ей чужды разделение и конфликты. Вера – это инструмент к миру и объединению", – сказал Борода.Он отметил, что людям сейчас нужна как конкретная материальная помощь, так и духовная поддержка."Мы понимаем, что для людей, переживающих непростые времена, ценность помощи не только в ее своевременности, но и в ощущении заботы и непокинутости. И то, что в данной обстановке все традиционные конфессии России стали оперативно организовывать разного рода гуманитарные акции для людей всех вероисповеданий, не разделяя "своих" и "не своих", еще раз свидетельствует о единстве общечеловеческих ценностей", – сказал раввин.Как сообщили в пресс-службе ФЕОР, в данный момент через административный распределительный центр Ростова-на-Дону вновь прибывшим беженцам отправляются продуктовые наборы и средства первой необходимости, также проводятся работы по составлению списков всего, что может понадобиться людям на пункте сбора: продукты питания, предметы личной гигиены, одежда."Начиная с марта 2015 года ФЕОР на регулярной основе организовывала доставку продуктовых наборов членам еврейских общин Луганска и Донецка к основным иудейским праздникам. Раввин Ростова-на-Дону Хаим Данзингер рассказал о двух принятых из Луганска семьях, об устройстве их детей в школу и другой помощи. В случае прибытия большего числа людей будет рассмотрена возможность предоставления нуждающимся квартир или гостиниц", – сообщили в пресс-службе.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20211006/graffiti-1753326479.html
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владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, ростовская область, россия, луганская народная республика, федерация еврейских общин россии, религия
18:12 22.02.2022 (обновлено: 18:13 22.02.2022)
 

Раввин: ФЕОР окажет помощь беженцам из Донбасса любого вероисповедания

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлександр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Федерация еврейских общин России окажет помощь нуждающимся беженцам из Донбасса вне зависимости от национальности и вероисповедания, вера – это инструмент для мира и объединения, сообщил РИА Новости президент ФЕОР Александр Борода.
"Наша связь с еврейскими общинами Донбасса никогда не прекращалась, мы всегда оказывали гуманитарную помощь как еврейскому, так и нееврейскому населению. Мы помогали решать гуманитарные проблемы местной еврейской общины. Сейчас мы помогаем беженцам всех национальностей, были направлены средства для оказания поддержки. Для помощи и взаимодействия не существует государственных границ, мы всегда будем взаимодействовать с еврейскими общинами всех бывших советских республик. Религия объединяет людей, учит истинным ценностям, и ей чужды разделение и конфликты. Вера – это инструмент к миру и объединению", – сказал Борода.
Он отметил, что людям сейчас нужна как конкретная материальная помощь, так и духовная поддержка.
"Мы понимаем, что для людей, переживающих непростые времена, ценность помощи не только в ее своевременности, но и в ощущении заботы и непокинутости. И то, что в данной обстановке все традиционные конфессии России стали оперативно организовывать разного рода гуманитарные акции для людей всех вероисповеданий, не разделяя "своих" и "не своих", еще раз свидетельствует о единстве общечеловеческих ценностей", – сказал раввин.
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Как сообщили в пресс-службе ФЕОР, в данный момент через административный распределительный центр Ростова-на-Дону вновь прибывшим беженцам отправляются продуктовые наборы и средства первой необходимости, также проводятся работы по составлению списков всего, что может понадобиться людям на пункте сбора: продукты питания, предметы личной гигиены, одежда.
"Начиная с марта 2015 года ФЕОР на регулярной основе организовывала доставку продуктовых наборов членам еврейских общин Луганска и Донецка к основным иудейским праздникам. Раввин Ростова-на-Дону Хаим Данзингер рассказал о двух принятых из Луганска семьях, об устройстве их детей в школу и другой помощи. В случае прибытия большего числа людей будет рассмотрена возможность предоставления нуждающимся квартир или гостиниц", – сообщили в пресс-службе.
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Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
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