https://ria.ru/20220222/ravnovesie-1774373211.html

Запад всячески пытается выводить Россию из равновесия, заявил Лавров

Запад всячески пытается выводить Россию из равновесия, заявил Лавров - РИА Новости, 22.02.2022

Запад всячески пытается выводить Россию из равновесия, заявил Лавров

Запад всячески пытается выводить из равновесия Россию, нагнетает конфронтацию, это печально, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:55

2022-02-22T15:55

2022-02-22T15:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

денис пушилин

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Запад всячески пытается выводить из равновесия Россию, нагнетает конфронтацию, это печально, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Все свои риторические "эскапады" наши западные коллеги выстраивают исключительно для того, чтобы эту конфронтацию нагнетать. Они не попытаются искать пути к разрядке напряжённости, создаваемой ими самими, а стараются всячески выводить из равновесия Российскую Федерацию, сдерживать наше развитие, как об этом сказал президент России Путин во вчерашнем обращении к российскому народу. Это печально", - сказал Лавров телеканалу "Россия 1".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/vooruzheniya-1774231708.html

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россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир зеленский, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)