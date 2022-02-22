https://ria.ru/20220222/rada-1774401606.html

В Раду внесли проект постановления о прекращении дипотношений с Россией

В Раду внесли проект постановления о прекращении дипотношений с Россией - РИА Новости, 22.02.2022

В Раду внесли проект постановления о прекращении дипотношений с Россией

Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко внес на рассмотрение парламента проект постановления о прекращении... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:15

2022-02-22T17:15

2022-02-22T17:48

верховная рада украины

в мире

киев

владимир зеленский

владимир путин

россия

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко внес на рассмотрение парламента проект постановления о прекращении дипломатических отношений с Россией.Соответствующий документ зарегистрирован на сайте Верховной рады."Россия из года в год только усугубляет агрессию против Украины: сначала (президент Владимир — Прим. ред.) Путин оккупировал Крым, затем начал войну на Донбассе. А теперь продолжает совершать давление: признает своих муртадов — так называемых Л/ДНР — независимыми. Вчерашним признанием Путин, по сути, сам прекратил дипломатические отношения с нами", — написал Гончаренко в Telegram. Он предложил срочно рассмотреть этот вопрос.Ранее о возможном разрывае дипотношений с Россией заявил президент Украины Владимир Зеленский.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

верховная рада украины, в мире, киев, владимир зеленский, владимир путин, россия, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр