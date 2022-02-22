https://ria.ru/20220222/pvo-1774372650.html

В ДНР сообщили об усилении силовиками группировки ПВО в Донбассе

В ДНР сообщили об усилении силовиками группировки ПВО в Донбассе - РИА Новости, 22.02.2022

В ДНР сообщили об усилении силовиками группировки ПВО в Донбассе

Украинские силовики усиливают группировку ПВО в Донбассе, у сил ДНР авиации нет, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции Донецкой... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:53

2022-02-22T15:53

2022-02-22T15:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики усиливают группировку ПВО в Донбассе, у сил ДНР авиации нет, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Нам продолжает поступать информация об усилении группировки ПВО противника в зоне карательной операции, 20 февраля в районах населённых пунктов Мангуш, Новоалександровка, Торецк, Краматорск и Камышное Станично-Луганского района зафиксировано прибытие и постановка на боевое дежурство пяти зенитно-ракетных комплексов "БУК-М1" из состава 223-го зенитного ракетного полка, способных поражать воздушные суда на высоте до 22 километров в радиусе свыше 30 километров. При этом у Народной милиции ДНР нет авиации, летающей на такой высоте", - сказал Басурин.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, донецкая народная республика, денис пушилин