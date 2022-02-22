20:41 22.02.2022 (обновлено: 20:47 22.02.2022)
Путин не значится в списке санкций Евросоюза, заявил Боррель
Глава евродипломатии Боррель: президент России Путин не значится в списке санкций ЕС
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции
БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин не значится в списке санкций ЕС, решение о котором было принято во вторник в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, сообщил на пресс-конференции в Париже глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Путин не входит в список санкций", - сказал он.
В ЕС назвали признание ЛНР и ДНР "вопиющим нарушением международного права и минских соглашений" и пообещали отреагировать. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял ранее, что готов представить проект санкций на рассмотрение Совета ЕС, который имеет полномочия по утверждению ограничительных мер.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев