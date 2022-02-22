https://ria.ru/20220222/putin-1774452404.html

Путин не значится в списке санкций Евросоюза, заявил Боррель

Путин не значится в списке санкций Евросоюза, заявил Боррель - РИА Новости, 22.02.2022

Путин не значится в списке санкций Евросоюза, заявил Боррель

Президент России Владимир Путин не значится в списке санкций ЕС, решение о котором было принято во вторник в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, сообщил РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T20:41

2022-02-22T20:41

2022-02-22T20:47

владимир путин

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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин не значится в списке санкций ЕС, решение о котором было принято во вторник в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, сообщил на пресс-конференции в Париже глава евродипломатии Жозеп Боррель."Путин не входит в список санкций", - сказал он.В ЕС назвали признание ЛНР и ДНР "вопиющим нарушением международного права и минских соглашений" и пообещали отреагировать. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял ранее, что готов представить проект санкций на рассмотрение Совета ЕС, который имеет полномочия по утверждению ограничительных мер.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774439449.html

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774420656.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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