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Путин не значится в списке санкций Евросоюза, заявил Боррель
Путин не значится в списке санкций Евросоюза, заявил Боррель - РИА Новости, 22.02.2022
Путин не значится в списке санкций Евросоюза, заявил Боррель
Президент России Владимир Путин не значится в списке санкций ЕС, решение о котором было принято во вторник в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, сообщил РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T20:41
2022-02-22T20:47
владимир путин
санкции
санкции в отношении россии
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
совет ес
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин не значится в списке санкций ЕС, решение о котором было принято во вторник в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, сообщил на пресс-конференции в Париже глава евродипломатии Жозеп Боррель."Путин не входит в список санкций", - сказал он.В ЕС назвали признание ЛНР и ДНР "вопиющим нарушением международного права и минских соглашений" и пообещали отреагировать. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял ранее, что готов представить проект санкций на рассмотрение Совета ЕС, который имеет полномочия по утверждению ограничительных мер.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774439449.html
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774420656.html
донецкая народная республика
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владимир путин, санкции, санкции в отношении россии, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, совет ес, признание днр и лнр в россии, евросоюз, жозеп боррель
20:41 22.02.2022 (обновлено: 20:47 22.02.2022)
 
Путин не значится в списке санкций Евросоюза, заявил Боррель

Глава евродипломатии Боррель: президент России Путин не значится в списке санкций ЕС

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
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Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин не значится в списке санкций ЕС, решение о котором было принято во вторник в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, сообщил на пресс-конференции в Париже глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Путин не входит в список санкций", - сказал он.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 19:25
Боррель: санкции затронут проголосовавших за признание ДНР и ЛНР депутатов
В ЕС назвали признание ЛНР и ДНР "вопиющим нарушением международного права и минских соглашений" и пообещали отреагировать. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял ранее, что готов представить проект санкций на рассмотрение Совета ЕС, который имеет полномочия по утверждению ограничительных мер.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Вестминстерский мост через Темзу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 18:16
Глава МИД Британии подписала первый пакет санкций против России
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Владимир ПутинСанкцииСанкции в отношении РоссииВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСовет ЕСПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЕвросоюзЖозеп Боррель
 
 
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