Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/putin-1774442412.html
Россия услышала заявление о ядерных амбициях Украины, заявил Путин
Россия услышала заявление о ядерных амбициях Украины, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2022
Россия услышала заявление о ядерных амбициях Украины, заявил Путин
Украина объявила о своих ядерных амбициях, мы это услышали, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T19:37
2022-02-22T19:53
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
владимир путин
в мире
владимир зеленский
киев
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774188465_0:0:2741:1543_1920x0_80_0_0_45397e3cb793dd474f2a884d4f30ce62.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина объявила о своих ядерных амбициях, мы это услышали, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин."Мы так понимаем, что эти слова были прежде всего, обращены к нам, и хочу сказать, что мы их услышали", - сообщил Путин.Президент Украины Владимир Зеленский, выступая ранее на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности, который подразумевает предоставление Украине гарантий безопасности в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Созвать их поручено министру иностранных дел. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан 5 декабря 1994 года лидерами РФ, Великобритании, США и Украины в Будапеште (Венгрия).Согласно меморандуму, РФ, Великобритания и США подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ (Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ – ныне Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.
https://ria.ru/20220222/soglasheniya-1774443525.html
https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Покровская
Александра Покровская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774188465_65:0:2528:1847_1920x0_80_0_0_cec6dd2ef11267f83ce8625526dfea8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, владимир путин, в мире, владимир зеленский, киев, ядерное оружие
19:37 22.02.2022 (обновлено: 19:53 22.02.2022)
 
Россия услышала заявление о ядерных амбициях Украины, заявил Путин

Путин: Россия услышала заявление о ядерных амбициях Украины

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения
Президент РФ Владимир Путин во время обращения - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время обращения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина объявила о своих ядерных амбициях, мы это услышали, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин.
"Мы так понимаем, что эти слова были прежде всего, обращены к нам, и хочу сказать, что мы их услышали", - сообщил Путин.
Их не существует – Путин о несостоятельности Минских соглашений
Вчера, 19:42
Минских соглашений больше не существует, заявил Путин
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая ранее на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности, который подразумевает предоставление Украине гарантий безопасности в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Созвать их поручено министру иностранных дел. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".
Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан 5 декабря 1994 года лидерами РФ, Великобритании, США и Украины в Будапеште (Венгрия).
Согласно меморандуму, РФ, Великобритания и США подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ (Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ – ныне Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения у села Новолуганское в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 08:00
Обострение в Донбассе обходится Украине в миллиарды долларов
Опубликовано: Александра Покровская
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияВладимир ПутинВ миреВладимир ЗеленскийКиевЯдерное оружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала