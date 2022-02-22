https://ria.ru/20220222/putin-1774442412.html

Россия услышала заявление о ядерных амбициях Украины, заявил Путин

Россия услышала заявление о ядерных амбициях Украины, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2022

Россия услышала заявление о ядерных амбициях Украины, заявил Путин

Украина объявила о своих ядерных амбициях, мы это услышали, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T19:37

2022-02-22T19:37

2022-02-22T19:53

обострение ситуации в днр и лнр

украина

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владимир зеленский

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ядерное оружие

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина объявила о своих ядерных амбициях, мы это услышали, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин."Мы так понимаем, что эти слова были прежде всего, обращены к нам, и хочу сказать, что мы их услышали", - сообщил Путин.Президент Украины Владимир Зеленский, выступая ранее на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности, который подразумевает предоставление Украине гарантий безопасности в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Созвать их поручено министру иностранных дел. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан 5 декабря 1994 года лидерами РФ, Великобритании, США и Украины в Будапеште (Венгрия).Согласно меморандуму, РФ, Великобритания и США подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ (Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ – ныне Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.

https://ria.ru/20220222/soglasheniya-1774443525.html

https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

украина, россия, владимир путин, в мире, владимир зеленский, киев, ядерное оружие