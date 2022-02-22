19:35 22.02.2022 (обновлено: 19:56 22.02.2022)
Путин заявил, что Украине нужно принять волеизъявление жителей Крыма
Путин: Украине для нормализации отношений надо признать волеизъявление жителей Крыма
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украине для нормализации отношений с Россией надо признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
Отвечая на вопрос о том, что нужно, чтобы нормализовать отношения Москвы и Киева, Путин сказал: "Вопрос звучит, так что же с обеих сторон или со стороны Киева должно произойти, чтобы ситуация, по нашему мнению, считалась урегулированной в долгосрочной исторической перспективе, чтобы мы могли жить спокойно, чтобы не шла речь о каких-то конфликтах, тем более вооруженных? Я вам эту страшную тайну раскрою, в конце концов, здесь нет ничего секретного. Первое, что необходимо сделать всем - признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Опубликовано: Александра Покровская