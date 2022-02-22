https://ria.ru/20220222/putin-1774442252.html

Путин заявил, что Украине нужно принять волеизъявление жителей Крыма

Путин заявил, что Украине нужно принять волеизъявление жителей Крыма - РИА Новости, 22.02.2022

Путин заявил, что Украине нужно принять волеизъявление жителей Крыма

Украине для нормализации отношений с Россией надо признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T19:35

2022-02-22T19:35

2022-02-22T19:56

россия

владимир путин

республика крым

украина

в мире

ситуация в днр и лнр

севастополь

киев

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украине для нормализации отношений с Россией надо признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции.Отвечая на вопрос о том, что нужно, чтобы нормализовать отношения Москвы и Киева, Путин сказал: "Вопрос звучит, так что же с обеих сторон или со стороны Киева должно произойти, чтобы ситуация, по нашему мнению, считалась урегулированной в долгосрочной исторической перспективе, чтобы мы могли жить спокойно, чтобы не шла речь о каких-то конфликтах, тем более вооруженных? Я вам эту страшную тайну раскрою, в конце концов, здесь нет ничего секретного. Первое, что необходимо сделать всем - признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html

россия

республика крым

украина

севастополь

киев

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

россия, владимир путин, республика крым, украина, в мире, ситуация в днр и лнр, севастополь, киев, оон