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Путин заявил, что Украине нужно принять волеизъявление жителей Крыма
Путин заявил, что Украине нужно принять волеизъявление жителей Крыма - РИА Новости, 22.02.2022
Путин заявил, что Украине нужно принять волеизъявление жителей Крыма
Украине для нормализации отношений с Россией надо признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T19:35
2022-02-22T19:56
россия
владимир путин
республика крым
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
севастополь
киев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украине для нормализации отношений с Россией надо признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции.Отвечая на вопрос о том, что нужно, чтобы нормализовать отношения Москвы и Киева, Путин сказал: "Вопрос звучит, так что же с обеих сторон или со стороны Киева должно произойти, чтобы ситуация, по нашему мнению, считалась урегулированной в долгосрочной исторической перспективе, чтобы мы могли жить спокойно, чтобы не шла речь о каких-то конфликтах, тем более вооруженных? Я вам эту страшную тайну раскрою, в конце концов, здесь нет ничего секретного. Первое, что необходимо сделать всем - признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html
россия
республика крым
украина
севастополь
киев
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Александра Покровская
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россия, владимир путин, республика крым, украина, в мире, ситуация в днр и лнр, севастополь, киев, оон
19:35 22.02.2022 (обновлено: 19:56 22.02.2022)
 
Путин заявил, что Украине нужно принять волеизъявление жителей Крыма

Путин: Украине для нормализации отношений надо признать волеизъявление жителей Крыма

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украине для нормализации отношений с Россией надо признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
Отвечая на вопрос о том, что нужно, чтобы нормализовать отношения Москвы и Киева, Путин сказал: "Вопрос звучит, так что же с обеих сторон или со стороны Киева должно произойти, чтобы ситуация, по нашему мнению, считалась урегулированной в долгосрочной исторической перспективе, чтобы мы могли жить спокойно, чтобы не шла речь о каких-то конфликтах, тем более вооруженных? Я вам эту страшную тайну раскрою, в конце концов, здесь нет ничего секретного. Первое, что необходимо сделать всем - признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму".
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения у села Новолуганское в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 08:00
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Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Опубликовано: Александра Покровская
 
РоссияВладимир ПутинРеспублика КрымУкраинаВ миреСитуация в ДНР и ЛНРСевастопольКиевООН
 
 
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