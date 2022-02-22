https://ria.ru/20220222/putin-1774397771.html

Путин встретится с премьером Пакистана 24 февраля

Путин встретится с премьером Пакистана 24 февраля - РИА Новости, 22.02.2022

Путин встретится с премьером Пакистана 24 февраля

Президент России Владимир Путин 24 февраля обсудит с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом двустороннее сотрудничество и ситуацию в Южной Азии, сообщает... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:04

2022-02-22T17:04

2022-02-22T17:34

владимир путин

пакистан

имран хан

москва

россия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 24 февраля обсудит с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом двустороннее сотрудничество и ситуацию в Южной Азии, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать четвертого февраля в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имраном Ханом. Планируется обсудить основные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по актуальным региональным темам, включая ситуацию в Южной Азии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220207/pakistan-1771459923.html

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Екатерина Зайцева

владимир путин, пакистан, имран хан, москва, россия