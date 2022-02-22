https://ria.ru/20220222/putin-1774397771.html
Путин встретится с премьером Пакистана 24 февраля
Путин встретится с премьером Пакистана 24 февраля - РИА Новости, 22.02.2022
Путин встретится с премьером Пакистана 24 февраля
Президент России Владимир Путин 24 февраля обсудит с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом двустороннее сотрудничество и ситуацию в Южной Азии, сообщает... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:04
2022-02-22T17:04
2022-02-22T17:34
владимир путин
пакистан
имран хан
москва
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 24 февраля обсудит с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом двустороннее сотрудничество и ситуацию в Южной Азии, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать четвертого февраля в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имраном Ханом. Планируется обсудить основные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по актуальным региональным темам, включая ситуацию в Южной Азии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220207/pakistan-1771459923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, пакистан, имран хан, москва, россия
17:04 22.02.2022 (обновлено: 17:34 22.02.2022)
Путин встретится с премьером Пакистана 24 февраля
В Кремле заявили, что Путин обсудит с премьером Пакистана двустороннее сотрудничество