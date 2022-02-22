Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/putin-1774397771.html
Путин встретится с премьером Пакистана 24 февраля
Путин встретится с премьером Пакистана 24 февраля - РИА Новости, 22.02.2022
Путин встретится с премьером Пакистана 24 февраля
Президент России Владимир Путин 24 февраля обсудит с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом двустороннее сотрудничество и ситуацию в Южной Азии, сообщает... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:04
2022-02-22T17:34
владимир путин
пакистан
имран хан
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773589578_0:174:2983:1852_1920x0_80_0_0_c35553c705cca1d6a26a511f005c0f49.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 24 февраля обсудит с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом двустороннее сотрудничество и ситуацию в Южной Азии, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать четвертого февраля в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имраном Ханом. Планируется обсудить основные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по актуальным региональным темам, включая ситуацию в Южной Азии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220207/pakistan-1771459923.html
пакистан
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773589578_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_9b20314d3d26e6e73719a6b4485db460.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, пакистан, имран хан, москва, россия
17:04 22.02.2022 (обновлено: 17:34 22.02.2022)
 
Путин встретится с премьером Пакистана 24 февраля

В Кремле заявили, что Путин обсудит с премьером Пакистана двустороннее сотрудничество

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 24 февраля обсудит с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом двустороннее сотрудничество и ситуацию в Южной Азии, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать четвертого февраля в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имраном Ханом. Планируется обсудить основные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по актуальным региональным темам, включая ситуацию в Южной Азии", - говорится в сообщении.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 13:01
Песков рассказал о подготовке визита премьера Пакистана
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Владимир ПутинПакистанИмран ХанМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала