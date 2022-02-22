https://ria.ru/20220222/putin-1774360970.html
Путин 23 февраля возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата
Путин 23 февраля возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 22.02.2022
Путин 23 февраля возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин 23 февраля, в День Защитника Отечества, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщает... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:14
2022-02-22T15:14
2022-02-22T15:14
общество
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993814_374:0:2515:1204_1920x0_80_0_0_2758637bc1b40b5794174dd4b5e2a72d.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 февраля, в День Защитника Отечества, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать третьего февраля, в День Защитника Отечества, Президент России Путин почтит память погибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Московского Кремля", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220218/pogoda-1773465292.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993814_230:0:2504:1706_1920x0_80_0_0_f04c8fa93b7bb956b624d8d5c52ab57f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Путин 23 февраля возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Путин 23 февраля возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата