https://ria.ru/20220222/putin-1774360970.html

Путин 23 февраля возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

Путин 23 февраля возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 22.02.2022

Путин 23 февраля возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин 23 февраля, в День Защитника Отечества, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщает... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:14

2022-02-22T15:14

2022-02-22T15:14

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 февраля, в День Защитника Отечества, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать третьего февраля, в День Защитника Отечества, Президент России Путин почтит память погибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Московского Кремля", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220218/pogoda-1773465292.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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Ольга Маркова

общество, россия, владимир путин