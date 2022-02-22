https://ria.ru/20220222/putin-1774352908.html
Путин прокомментировал признание ДНР и ЛНР
Путин прокомментировал признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Путин прокомментировал признание ДНР и ЛНР
Качественное взаимодействие Москвы и Киева исчезло после госпереворота на Украине в 2014 году, Россия же даже в самых острых ситуациях с другими государствами... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:46
2022-02-22T14:46
2022-02-22T15:24
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Качественное взаимодействие Москвы и Киева исчезло после госпереворота на Украине в 2014 году, Россия же даже в самых острых ситуациях с другими государствами всегда старается добиться взаимоприемлемых решений, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Кремле во вторник.“Даже в острых, очень острых ситуациях, которыми являются, скажем, нагорно-карабахское урегулирование, мы всегда действовали очень аккуратно. Исходя из интересов всех вовлеченных в этот процесс государств, и всегда старались добиться взаимоприемлемых решений. К сожалению, после государственного переворота на Украине такого уровня и качества взаимодействия с Украиной мы не видим, оно исчезло. Хочу подчеркнуть: именно после госпереворота и незаконного захвата власти теми, кто это сделал”, - сказал Путин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, признание днр и лнр в россии, украина, донбасс, азербайджан
14:46 22.02.2022 (обновлено: 15:24 22.02.2022)
Путин прокомментировал признание ДНР и ЛНР
Президент Путин о признании ДНР и ЛНР: всегда стараемся добиться взаимоприемлемых решений