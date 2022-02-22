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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/putin-1774352908.html
Путин прокомментировал признание ДНР и ЛНР
Путин прокомментировал признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Путин прокомментировал признание ДНР и ЛНР
Качественное взаимодействие Москвы и Киева исчезло после госпереворота на Украине в 2014 году, Россия же даже в самых острых ситуациях с другими государствами... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:46
2022-02-22T15:24
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
украина
донбасс
азербайджан
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Качественное взаимодействие Москвы и Киева исчезло после госпереворота на Украине в 2014 году, Россия же даже в самых острых ситуациях с другими государствами всегда старается добиться взаимоприемлемых решений, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Кремле во вторник.“Даже в острых, очень острых ситуациях, которыми являются, скажем, нагорно-карабахское урегулирование, мы всегда действовали очень аккуратно. Исходя из интересов всех вовлеченных в этот процесс государств, и всегда старались добиться взаимоприемлемых решений. К сожалению, после государственного переворота на Украине такого уровня и качества взаимодействия с Украиной мы не видим, оно исчезло. Хочу подчеркнуть: именно после госпереворота и незаконного захвата власти теми, кто это сделал”, - сказал Путин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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ситуация в днр и лнр, в мире, признание днр и лнр в россии, украина, донбасс, азербайджан
14:46 22.02.2022 (обновлено: 15:24 22.02.2022)
 
Путин прокомментировал признание ДНР и ЛНР

Президент Путин о признании ДНР и ЛНР: всегда стараемся добиться взаимоприемлемых решений

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения
Президент РФ Владимир Путин во время обращения - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время обращения
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Качественное взаимодействие Москвы и Киева исчезло после госпереворота на Украине в 2014 году, Россия же даже в самых острых ситуациях с другими государствами всегда старается добиться взаимоприемлемых решений, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Кремле во вторник.
“Даже в острых, очень острых ситуациях, которыми являются, скажем, нагорно-карабахское урегулирование, мы всегда действовали очень аккуратно. Исходя из интересов всех вовлеченных в этот процесс государств, и всегда старались добиться взаимоприемлемых решений. К сожалению, после государственного переворота на Украине такого уровня и качества взаимодействия с Украиной мы не видим, оно исчезло. Хочу подчеркнуть: именно после госпереворота и незаконного захвата власти теми, кто это сделал”, - сказал Путин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
14:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В России предвидели спекуляции на тему восстановления империи, заявил Путин
Опубликовано: Дарья Буймова
 
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