https://ria.ru/20220222/putin-1774352908.html

Путин прокомментировал признание ДНР и ЛНР

Путин прокомментировал признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Путин прокомментировал признание ДНР и ЛНР

Качественное взаимодействие Москвы и Киева исчезло после госпереворота на Украине в 2014 году, Россия же даже в самых острых ситуациях с другими государствами... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:46

2022-02-22T14:46

2022-02-22T15:24

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Качественное взаимодействие Москвы и Киева исчезло после госпереворота на Украине в 2014 году, Россия же даже в самых острых ситуациях с другими государствами всегда старается добиться взаимоприемлемых решений, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Кремле во вторник.“Даже в острых, очень острых ситуациях, которыми являются, скажем, нагорно-карабахское урегулирование, мы всегда действовали очень аккуратно. Исходя из интересов всех вовлеченных в этот процесс государств, и всегда старались добиться взаимоприемлемых решений. К сожалению, после государственного переворота на Украине такого уровня и качества взаимодействия с Украиной мы не видим, оно исчезло. Хочу подчеркнуть: именно после госпереворота и незаконного захвата власти теми, кто это сделал”, - сказал Путин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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