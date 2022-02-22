https://ria.ru/20220222/puteshestviya-1774267938.html
Названы самые популярные маршруты для путешествий на февральские выходные
Названы самые популярные маршруты для путешествий на февральские выходные - РИА Новости, 22.02.2022
Названы самые популярные маршруты для путешествий на февральские выходные
Определены направления, которые чаще всего выбирают российские туристы для поездок на День защитника Отечества, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:14
2022-02-22T13:14
2022-02-22T13:14
туризм
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новости - туризм
краснодар
стамбул
москва
санкт-петербург
симферополь
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Определены направления, которые чаще всего выбирают российские туристы для поездок на День защитника Отечества, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований путешествий на период с 19 по 23 и с 23 по 27 февраля. Праздник в этом году выпал на середину рабочей недели, но для организации небольшой поездки туристы могли взять отпуск на два дня.Чаще всего клиенты сервиса приобретают авиабилеты в Москву — доля таких заказов составляет 17 процентов. Чуть меньше интереса к отдыху в Сочи (16 процентов) и Санкт-Петербурге (15 процентов). В пятерку самых востребованных направления также вошли Калининград (шесть процентов билетов куплено туда) и Стамбул (5,5 процента).В десятке наиболее востребованных маршрутов — Симферополь, Краснодар и Минеральные Воды, а также Казань и Мурманск.
https://ria.ru/20220221/marshruty-1773596146.html
краснодар
стамбул
москва
санкт-петербург
симферополь
сочи
казань
калининград
минеральные воды
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, краснодар, стамбул, москва, санкт-петербург, симферополь, сочи, 23 февраля, казань, калининград, минеральные воды, мурманск, путешествия, маршруты
Названы самые популярные маршруты для путешествий на февральские выходные
OneTwoTrip: Москва и Сочи стали самыми популярными направлениями для поездок на 23 Февраля
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Определены направления, которые чаще всего выбирают российские туристы для поездок на День защитника Отечества, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований путешествий на период с 19 по 23 и с 23 по 27 февраля. Праздник в этом году выпал на середину рабочей недели, но для организации небольшой поездки туристы могли взять отпуск на два дня.
Чаще всего клиенты сервиса приобретают авиабилеты в Москву — доля таких заказов составляет 17 процентов. Чуть меньше интереса к отдыху в Сочи (16 процентов) и Санкт-Петербурге (15 процентов). В пятерку самых востребованных направления также вошли Калининград (шесть процентов билетов куплено туда) и Стамбул (5,5 процента).
В десятке наиболее востребованных маршрутов — Симферополь, Краснодар и Минеральные Воды, а также Казань и Мурманск.