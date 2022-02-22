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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220222/puteshestviya-1774267938.html
Названы самые популярные маршруты для путешествий на февральские выходные
Названы самые популярные маршруты для путешествий на февральские выходные - РИА Новости, 22.02.2022
Названы самые популярные маршруты для путешествий на февральские выходные
Определены направления, которые чаще всего выбирают российские туристы для поездок на День защитника Отечества, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:14
2022-02-22T13:14
туризм
туризм
новости - туризм
краснодар
стамбул
москва
санкт-петербург
симферополь
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Определены направления, которые чаще всего выбирают российские туристы для поездок на День защитника Отечества, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований путешествий на период с 19 по 23 и с 23 по 27 февраля. Праздник в этом году выпал на середину рабочей недели, но для организации небольшой поездки туристы могли взять отпуск на два дня.Чаще всего клиенты сервиса приобретают авиабилеты в Москву — доля таких заказов составляет 17 процентов. Чуть меньше интереса к отдыху в Сочи (16 процентов) и Санкт-Петербурге (15 процентов). В пятерку самых востребованных направления также вошли Калининград (шесть процентов билетов куплено туда) и Стамбул (5,5 процента).В десятке наиболее востребованных маршрутов — Симферополь, Краснодар и Минеральные Воды, а также Казань и Мурманск.
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краснодар
стамбул
москва
санкт-петербург
симферополь
сочи
казань
калининград
минеральные воды
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Мария Селиванова
Мария Селиванова
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туризм, новости - туризм, краснодар, стамбул, москва, санкт-петербург, симферополь, сочи, 23 февраля, казань, калининград, минеральные воды, мурманск, путешествия, маршруты
13:14 22.02.2022
 
Названы самые популярные маршруты для путешествий на февральские выходные

OneTwoTrip: Москва и Сочи стали самыми популярными направлениями для поездок на 23 Февраля

© Depositphotos / oroch2Рыбная деревня, Калининград
Рыбная деревня, Калининград - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Depositphotos / oroch2
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Определены направления, которые чаще всего выбирают российские туристы для поездок на День защитника Отечества, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований путешествий на период с 19 по 23 и с 23 по 27 февраля. Праздник в этом году выпал на середину рабочей недели, но для организации небольшой поездки туристы могли взять отпуск на два дня.
Чаще всего клиенты сервиса приобретают авиабилеты в Москву — доля таких заказов составляет 17 процентов. Чуть меньше интереса к отдыху в Сочи (16 процентов) и Санкт-Петербурге (15 процентов). В пятерку самых востребованных направления также вошли Калининград (шесть процентов билетов куплено туда) и Стамбул (5,5 процента).
В десятке наиболее востребованных маршрутов — Симферополь, Краснодар и Минеральные Воды, а также Казань и Мурманск.
Горный парк Рускеала - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 08:00Туризм
Интересно и недорого: лучшие национальные туристические маршруты России
Опубликовано: Мария Селиванова
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКраснодарСтамбулМоскваСанкт-ПетербургСимферопольСочи23 февраляКазаньКалининградМинеральные ВодыМурманскПутешествиямаршруты
 
 
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