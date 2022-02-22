https://ria.ru/20220222/puteshestviya-1774267938.html

Названы самые популярные маршруты для путешествий на февральские выходные

Названы самые популярные маршруты для путешествий на февральские выходные - РИА Новости, 22.02.2022

Названы самые популярные маршруты для путешествий на февральские выходные

Определены направления, которые чаще всего выбирают российские туристы для поездок на День защитника Отечества, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:14

2022-02-22T13:14

2022-02-22T13:14

туризм

туризм

новости - туризм

краснодар

стамбул

москва

санкт-петербург

симферополь

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Определены направления, которые чаще всего выбирают российские туристы для поездок на День защитника Отечества, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований путешествий на период с 19 по 23 и с 23 по 27 февраля. Праздник в этом году выпал на середину рабочей недели, но для организации небольшой поездки туристы могли взять отпуск на два дня.Чаще всего клиенты сервиса приобретают авиабилеты в Москву — доля таких заказов составляет 17 процентов. Чуть меньше интереса к отдыху в Сочи (16 процентов) и Санкт-Петербурге (15 процентов). В пятерку самых востребованных направления также вошли Калининград (шесть процентов билетов куплено туда) и Стамбул (5,5 процента).В десятке наиболее востребованных маршрутов — Симферополь, Краснодар и Минеральные Воды, а также Казань и Мурманск.

https://ria.ru/20220221/marshruty-1773596146.html

краснодар

стамбул

москва

санкт-петербург

симферополь

сочи

казань

калининград

минеральные воды

мурманск

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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