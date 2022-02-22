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Туризм
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Всемирная туристская организация оценила скорость восстановление отрасли
Всемирная туристская организация оценила скорость восстановление отрасли - РИА Новости, 22.02.2022
Всемирная туристская организация оценила скорость восстановление отрасли
Для успешного восстановления туристического сектора необходимо продолжать снимать ограничения на международные поездки, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:34
2022-02-22T17:34
туризм
туризм
новости - туризм
воз
всемирная туристская организация
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МАДРИД, 22 фев — РИА Новости, Елена Шестернина. Для успешного восстановления туристического сектора необходимо продолжать снимать ограничения на международные поездки, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили.По его словам, пандемийные запреты не позволяют получать социальные и экономические выгоды от туризма, особенно в развивающихся странах. "UNWTO хотела бы, чтобы все правительства следовали руководству ВОЗ, пересматривали и при необходимости снимали или ослабляли ограничения", — сказал глава организации.Сертификаты о вакцинации от COVID-19, тестирование и контроль — вот решения для эффективного, безопасного и равноправного возобновления туризма.Восстановление отрасли будет наиболее сложным для тех направлений, которые сохраняют ограничения на поездки, держат границы закрытыми, прогнозирует Пололикашвили.
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туризм, новости - туризм, воз, всемирная туристская организация
17:34 22.02.2022
 
Всемирная туристская организация оценила скорость восстановление отрасли

Глава UNWTO призвал к снятию ограничений на международные поездки туристов

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТуристы в Москве
Туристы в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МАДРИД, 22 фев — РИА Новости, Елена Шестернина. Для успешного восстановления туристического сектора необходимо продолжать снимать ограничения на международные поездки, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили.
По его словам, пандемийные запреты не позволяют получать социальные и экономические выгоды от туризма, особенно в развивающихся странах. "UNWTO хотела бы, чтобы все правительства следовали руководству ВОЗ, пересматривали и при необходимости снимали или ослабляли ограничения", — сказал глава организации.
Сертификаты о вакцинации от COVID-19, тестирование и контроль — вот решения для эффективного, безопасного и равноправного возобновления туризма.
Восстановление отрасли будет наиболее сложным для тех направлений, которые сохраняют ограничения на поездки, держат границы закрытыми, прогнозирует Пололикашвили.
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Опубликовано: Мария Селиванова
 
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