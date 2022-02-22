https://ria.ru/20220222/puteshestviya-1774257073.html
Всемирная туристская организация оценила скорость восстановление отрасли
Всемирная туристская организация оценила скорость восстановление отрасли - РИА Новости, 22.02.2022
Всемирная туристская организация оценила скорость восстановление отрасли
Для успешного восстановления туристического сектора необходимо продолжать снимать ограничения на международные поездки, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:34
2022-02-22T17:34
2022-02-22T17:34
туризм
туризм
новости - туризм
воз
всемирная туристская организация
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МАДРИД, 22 фев — РИА Новости, Елена Шестернина. Для успешного восстановления туристического сектора необходимо продолжать снимать ограничения на международные поездки, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили.По его словам, пандемийные запреты не позволяют получать социальные и экономические выгоды от туризма, особенно в развивающихся странах. "UNWTO хотела бы, чтобы все правительства следовали руководству ВОЗ, пересматривали и при необходимости снимали или ослабляли ограничения", — сказал глава организации.Сертификаты о вакцинации от COVID-19, тестирование и контроль — вот решения для эффективного, безопасного и равноправного возобновления туризма.Восстановление отрасли будет наиболее сложным для тех направлений, которые сохраняют ограничения на поездки, держат границы закрытыми, прогнозирует Пололикашвили.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, воз, всемирная туристская организация
Всемирная туристская организация оценила скорость восстановление отрасли
Глава UNWTO призвал к снятию ограничений на международные поездки туристов
МАДРИД, 22 фев — РИА Новости, Елена Шестернина.
Для успешного восстановления туристического сектора необходимо продолжать снимать ограничения на международные поездки, заявил
в интервью РИА Новости генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили.
По его словам, пандемийные запреты не позволяют получать социальные и экономические выгоды от туризма, особенно в развивающихся странах. "UNWTO хотела бы, чтобы все правительства следовали руководству ВОЗ, пересматривали и при необходимости снимали или ослабляли ограничения", — сказал глава организации.
Сертификаты о вакцинации от COVID-19, тестирование и контроль — вот решения для эффективного, безопасного и равноправного возобновления туризма.
Восстановление отрасли будет наиболее сложным для тех направлений, которые сохраняют ограничения на поездки, держат границы закрытыми, прогнозирует Пололикашвили.