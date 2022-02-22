https://ria.ru/20220222/puteshestviya-1774257073.html

Всемирная туристская организация оценила скорость восстановление отрасли

Всемирная туристская организация оценила скорость восстановление отрасли - РИА Новости, 22.02.2022

Всемирная туристская организация оценила скорость восстановление отрасли

Для успешного восстановления туристического сектора необходимо продолжать снимать ограничения на международные поездки, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:34

2022-02-22T17:34

2022-02-22T17:34

туризм

туризм

новости - туризм

воз

всемирная туристская организация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156002/73/1560027321_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_15dad84846da08f256886d1df0d88af3.jpg

МАДРИД, 22 фев — РИА Новости, Елена Шестернина. Для успешного восстановления туристического сектора необходимо продолжать снимать ограничения на международные поездки, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили.По его словам, пандемийные запреты не позволяют получать социальные и экономические выгоды от туризма, особенно в развивающихся странах. "UNWTO хотела бы, чтобы все правительства следовали руководству ВОЗ, пересматривали и при необходимости снимали или ослабляли ограничения", — сказал глава организации.Сертификаты о вакцинации от COVID-19, тестирование и контроль — вот решения для эффективного, безопасного и равноправного возобновления туризма.Восстановление отрасли будет наиболее сложным для тех направлений, которые сохраняют ограничения на поездки, держат границы закрытыми, прогнозирует Пололикашвили.

https://ria.ru/20220221/marshruty-1773596146.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, воз, всемирная туристская организация