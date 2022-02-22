https://ria.ru/20220222/prizyv-1774469112.html
Зеленский объявил призыв резервистов
Зеленский объявил призыв резервистов - РИА Новости, 23.02.2022
Зеленский объявил призыв резервистов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня нет нужды во всеобщей мобилизации, нужно доукомплектовать армию, а также объявил призыв резервистов. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-22T23:48
2022-02-22T23:48
2022-02-23T03:36
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
украина
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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня нет нужды во всеобщей мобилизации, нужно доукомплектовать армию, а также объявил призыв резервистов."На сегодняшний день нет необходимости во всеобщей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мною как верховным главнокомандующим ВС Украины выдан указ о призыве резервистов в особый период. Я подчеркиваю, речь идет исключительно о гражданах, включенных в оперативный резерв", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном во вторник.По его словам, "в ближайшее время будут проведены учебные сборы резервистов системы теробороны".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, украина
23:48 22.02.2022 (обновлено: 03:36 23.02.2022)
Зеленский объявил призыв резервистов
Президент Зеленский объявил призыв резервистов, чтобы доукомплектовать армию Украины