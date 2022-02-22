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Зеленский объявил призыв резервистов
Зеленский объявил призыв резервистов - РИА Новости, 23.02.2022
Зеленский объявил призыв резервистов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня нет нужды во всеобщей мобилизации, нужно доукомплектовать армию, а также объявил призыв резервистов. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-22T23:48
2022-02-23T03:36
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
украина
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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня нет нужды во всеобщей мобилизации, нужно доукомплектовать армию, а также объявил призыв резервистов."На сегодняшний день нет необходимости во всеобщей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мною как верховным главнокомандующим ВС Украины выдан указ о призыве резервистов в особый период. Я подчеркиваю, речь идет исключительно о гражданах, включенных в оперативный резерв", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном во вторник.По его словам, "в ближайшее время будут проведены учебные сборы резервистов системы теробороны".
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в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, украина
23:48 22.02.2022 (обновлено: 03:36 23.02.2022)
 
Зеленский объявил призыв резервистов

Президент Зеленский объявил призыв резервистов, чтобы доукомплектовать армию Украины

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня нет нужды во всеобщей мобилизации, нужно доукомплектовать армию, а также объявил призыв резервистов.
"На сегодняшний день нет необходимости во всеобщей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мною как верховным главнокомандующим ВС Украины выдан указ о призыве резервистов в особый период. Я подчеркиваю, речь идет исключительно о гражданах, включенных в оперативный резерв", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном во вторник.
По его словам, "в ближайшее время будут проведены учебные сборы резервистов системы теробороны".
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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