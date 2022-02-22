https://ria.ru/20220222/prizyv-1774469112.html

Зеленский объявил призыв резервистов

Зеленский объявил призыв резервистов - РИА Новости, 23.02.2022

Зеленский объявил призыв резервистов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня нет нужды во всеобщей мобилизации, нужно доукомплектовать армию, а также объявил призыв резервистов. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-22T23:48

2022-02-22T23:48

2022-02-23T03:36

в мире

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774345778_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_4ce0faa871af8ffbbde37b6ee142cb05.jpg

КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня нет нужды во всеобщей мобилизации, нужно доукомплектовать армию, а также объявил призыв резервистов."На сегодняшний день нет необходимости во всеобщей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мною как верховным главнокомандующим ВС Украины выдан указ о призыве резервистов в особый период. Я подчеркиваю, речь идет исключительно о гражданах, включенных в оперативный резерв", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном во вторник.По его словам, "в ближайшее время будут проведены учебные сборы резервистов системы теробороны".

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, украина