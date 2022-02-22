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Зеленский объявит о призыве резервистов в особый период, сообщили СМИ
Зеленский объявит о призыве резервистов в особый период, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.02.2022
Зеленский объявит о призыве резервистов в особый период, сообщили СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский объявит в видеообращении к народу во вторник о призыве резервистов в особый период, сообщило издание "Сегодня". РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T23:29
2022-02-22T23:29
в мире
украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объявит в видеообращении к народу во вторник о призыве резервистов в особый период, сообщило издание "Сегодня"."Зеленский объявил о призыве резервистов в особый период и налоговые каникулы. Об этом будет сегодняшнее обращение Президента Украины к народу", - пишет издание в своем Telegram-канале.
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Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
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353
60
в мире, украина, владимир зеленский
23:29 22.02.2022
 
Зеленский объявит о призыве резервистов в особый период, сообщили СМИ

"Сегодня": президент Зеленский в обращении объявит о призыве резервистов в особый период

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объявит в видеообращении к народу во вторник о призыве резервистов в особый период, сообщило издание "Сегодня".
"Зеленский объявил о призыве резервистов в особый период и налоговые каникулы. Об этом будет сегодняшнее обращение Президента Украины к народу", - пишет издание в своем Telegram-канале.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения у села Новолуганское в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 08:00
Обострение в Донбассе обходится Украине в миллиарды долларов
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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