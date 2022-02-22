https://ria.ru/20220222/prizyv-1774468131.html
Зеленский объявит о призыве резервистов в особый период, сообщили СМИ
Зеленский объявит о призыве резервистов в особый период, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.02.2022
Зеленский объявит о призыве резервистов в особый период, сообщили СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский объявит в видеообращении к народу во вторник о призыве резервистов в особый период, сообщило издание "Сегодня". РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T23:29
2022-02-22T23:29
2022-02-22T23:29
в мире
украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объявит в видеообращении к народу во вторник о призыве резервистов в особый период, сообщило издание "Сегодня"."Зеленский объявил о призыве резервистов в особый период и налоговые каникулы. Об этом будет сегодняшнее обращение Президента Украины к народу", - пишет издание в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский
Зеленский объявит о призыве резервистов в особый период, сообщили СМИ
"Сегодня": президент Зеленский в обращении объявит о призыве резервистов в особый период