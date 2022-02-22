https://ria.ru/20220222/prizyv-1774468131.html

Зеленский объявит о призыве резервистов в особый период, сообщили СМИ

Зеленский объявит о призыве резервистов в особый период, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.02.2022

Зеленский объявит о призыве резервистов в особый период, сообщили СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский объявит в видеообращении к народу во вторник о призыве резервистов в особый период, сообщило издание "Сегодня". РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T23:29

2022-02-22T23:29

2022-02-22T23:29

в мире

украина

владимир зеленский

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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объявит в видеообращении к народу во вторник о призыве резервистов в особый период, сообщило издание "Сегодня"."Зеленский объявил о призыве резервистов в особый период и налоговые каникулы. Об этом будет сегодняшнее обращение Президента Украины к народу", - пишет издание в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html

украина

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, владимир зеленский