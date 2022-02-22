https://ria.ru/20220222/priznatelnost-1774462671.html
В МИД ДНР выразили признательность России за признании республики
В МИД ДНР выразили признательность России за признании республики - РИА Новости, 22.02.2022
В МИД ДНР выразили признательность России за признании республики
Министерство иностранных дел ДНР выразило признательность РФ за готовность к сотрудничеству и взаимодействию, следует из заявления ведомства. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T22:25
2022-02-22T22:25
2022-02-22T22:43
ситуация в днр и лнр
в мире
мид днр
донецкая народная республика
россия
владимир путин
денис пушилин
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774338413_0:266:3167:2047_1920x0_80_0_0_3dff667be33ff5150439ee17399a5824.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел ДНР выразило признательность РФ за готовность к сотрудничеству и взаимодействию, следует из заявления ведомства."МИД ДНР выражает глубочайшую признательность властям Российской Федерации за решение о признании Донецкой Народной Республики, а также за готовность к сотрудничеству и взаимодействию", - говорится в заявлении.В ведомстве уверены, что признание республик на востоке Украины "даст старт новому периоду во внешнеполитической деятельности Донбасса, который ознаменуется существенными достижениями, прогрессом и развитием на благо жителей нашей Республики".Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
https://ria.ru/20220222/donbass-1774452527.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774338413_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_2d005167db9e4fe6f4d6eea3aa63874a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, мид днр, донецкая народная республика, россия, владимир путин, денис пушилин, признание днр и лнр в россии
22:25 22.02.2022 (обновлено: 22:43 22.02.2022)
В МИД ДНР выразили признательность России за признании республики
В МИД ДНР выразили глубочайшую признательность России за признании республики