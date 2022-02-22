https://ria.ru/20220222/priznatelnost-1774462671.html

В МИД ДНР выразили признательность России за признании республики

В МИД ДНР выразили признательность России за признании республики - РИА Новости, 22.02.2022

В МИД ДНР выразили признательность России за признании республики

Министерство иностранных дел ДНР выразило признательность РФ за готовность к сотрудничеству и взаимодействию, следует из заявления ведомства. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T22:25

2022-02-22T22:25

2022-02-22T22:43

ситуация в днр и лнр

в мире

мид днр

донецкая народная республика

россия

владимир путин

денис пушилин

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774338413_0:266:3167:2047_1920x0_80_0_0_3dff667be33ff5150439ee17399a5824.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел ДНР выразило признательность РФ за готовность к сотрудничеству и взаимодействию, следует из заявления ведомства."МИД ДНР выражает глубочайшую признательность властям Российской Федерации за решение о признании Донецкой Народной Республики, а также за готовность к сотрудничеству и взаимодействию", - говорится в заявлении.В ведомстве уверены, что признание республик на востоке Украины "даст старт новому периоду во внешнеполитической деятельности Донбасса, который ознаменуется существенными достижениями, прогрессом и развитием на благо жителей нашей Республики".Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.

https://ria.ru/20220222/donbass-1774452527.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ситуация в днр и лнр, в мире, мид днр, донецкая народная республика, россия, владимир путин, денис пушилин, признание днр и лнр в россии