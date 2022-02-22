https://ria.ru/20220222/priznanie-1774387858.html

Премьер Греции отреагировал на признание Россией ДНР и ЛНР

Премьер Греции отреагировал на признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Премьер Греции отреагировал на признание Россией ДНР и ЛНР

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис завил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской республик "грубо нарушает международное право",... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:31

2022-02-22T16:31

2022-02-22T16:31

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АФИНЫ, 22 фев – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис завил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской республик "грубо нарушает международное право", территориальную целостность Украины и минские соглашения, подрывает международную стабильность и прогресс.Мицотакис заявил об этом в начале встречи с болгарской правительственной делегацией во главе с заместителем премьер-министра и министром финансов Ассеном Василевым, в составе делегации министр энергетики Александр Николов, сообщила пресс-служба премьера."Вчерашнее признание Россией одностороннего провозглашения "независимости" самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик грубо нарушает международное право, территориальную целостность Украины и минские соглашения. И, как всякая ревизионистская инициатива, подрывает международную стабильность и прогресс", - сказал Мицотакис.По его словам, Греция в качестве основополагающего принципа уважает территориальную целостность, суверенитет и независимость всех государств."Поэтому она безоговорочно осуждает действия, противоречащие этим ценностям, и, как государство-член Европейского союза и НАТО, уже координирует свои действия со своими партнерами, чтобы его ответ был общим и эффективным. Я уже связался с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по этому поводу", - сказал Мицотакис.По его словам, у Греции есть дополнительный повод для беспокойства - защита и поддержка греческой общины на Украине и большой общины в Мариуполе."Мировое сообщество имеет возможность противостоять силе оружия, оспариванию границ и международных договоров. Культура и завоевания XXI века не должны позволить миру вернуться к условиям насилия иных времен и к вооруженному решению межнациональных споров", - сказал Мицотакис."На этом фронте сейчас оценивается ответственность правительств и народов", - сказал он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия напротив выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

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