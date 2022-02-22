Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/priznanie-1774387858.html
Премьер Греции отреагировал на признание Россией ДНР и ЛНР
Премьер Греции отреагировал на признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Премьер Греции отреагировал на признание Россией ДНР и ЛНР
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис завил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской республик "грубо нарушает международное право",... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:31
2022-02-22T16:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
джо байден
андрей руденко
киев
россия
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762816761_0:135:2877:1753_1920x0_80_0_0_07f36ba117c0f1a0184b941e6c1b3d1f.jpg
АФИНЫ, 22 фев – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис завил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской республик "грубо нарушает международное право", территориальную целостность Украины и минские соглашения, подрывает международную стабильность и прогресс.Мицотакис заявил об этом в начале встречи с болгарской правительственной делегацией во главе с заместителем премьер-министра и министром финансов Ассеном Василевым, в составе делегации министр энергетики Александр Николов, сообщила пресс-служба премьера."Вчерашнее признание Россией одностороннего провозглашения "независимости" самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик грубо нарушает международное право, территориальную целостность Украины и минские соглашения. И, как всякая ревизионистская инициатива, подрывает международную стабильность и прогресс", - сказал Мицотакис.По его словам, Греция в качестве основополагающего принципа уважает территориальную целостность, суверенитет и независимость всех государств."Поэтому она безоговорочно осуждает действия, противоречащие этим ценностям, и, как государство-член Европейского союза и НАТО, уже координирует свои действия со своими партнерами, чтобы его ответ был общим и эффективным. Я уже связался с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по этому поводу", - сказал Мицотакис.По его словам, у Греции есть дополнительный повод для беспокойства - защита и поддержка греческой общины на Украине и большой общины в Мариуполе."Мировое сообщество имеет возможность противостоять силе оружия, оспариванию границ и международных договоров. Культура и завоевания XXI века не должны позволить миру вернуться к условиям насилия иных времен и к вооруженному решению межнациональных споров", - сказал Мицотакис."На этом фронте сейчас оценивается ответственность правительств и народов", - сказал он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия напротив выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html
https://ria.ru/20220222/donbass-1774313640.html
киев
россия
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762816761_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_fbf5211932cb308c2260532811dc8c0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, джо байден, андрей руденко, киев, россия, греция, нато, ситуация в днр и лнр, кириакос мицотакис
16:31 22.02.2022
 
Премьер Греции отреагировал на признание Россией ДНР и ЛНР

Премьер Греции Мицотакис назвал признание Россией ДНР и ЛНР "подрывающим стабильность"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 22 фев – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис завил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской республик "грубо нарушает международное право", территориальную целостность Украины и минские соглашения, подрывает международную стабильность и прогресс.
Мицотакис заявил об этом в начале встречи с болгарской правительственной делегацией во главе с заместителем премьер-министра и министром финансов Ассеном Василевым, в составе делегации министр энергетики Александр Николов, сообщила пресс-служба премьера.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
"Вчерашнее признание Россией одностороннего провозглашения "независимости" самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик грубо нарушает международное право, территориальную целостность Украины и минские соглашения. И, как всякая ревизионистская инициатива, подрывает международную стабильность и прогресс", - сказал Мицотакис.
По его словам, Греция в качестве основополагающего принципа уважает территориальную целостность, суверенитет и независимость всех государств.
"Поэтому она безоговорочно осуждает действия, противоречащие этим ценностям, и, как государство-член Европейского союза и НАТО, уже координирует свои действия со своими партнерами, чтобы его ответ был общим и эффективным. Я уже связался с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по этому поводу", - сказал Мицотакис.
По его словам, у Греции есть дополнительный повод для беспокойства - защита и поддержка греческой общины на Украине и большой общины в Мариуполе.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
"Мировое сообщество имеет возможность противостоять силе оружия, оспариванию границ и международных договоров. Культура и завоевания XXI века не должны позволить миру вернуться к условиям насилия иных времен и к вооруженному решению межнациональных споров", - сказал Мицотакис.
"На этом фронте сейчас оценивается ответственность правительств и народов", - сказал он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Это непередаваемые ощущения: как ЛНР и ДНР встретили новость о признании республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
13:06
"Это непередаваемые ощущения": как встретили новость о признании ДНР и ЛНРЖители Донецка устроили праздник на улице после признания Россией независимости ЛНР и ДНР.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.
США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия напротив выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Салют и триколоры: как в Донецке отметили признание независимости
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Жители Донецка вечером в понедельник вышли на улицы по радостному поводу.

Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
1 из 11

Жители Донецка вечером в понедельник вышли на улицы по радостному поводу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

На центральной площади города были установлены колонки, с которых транслировалась речь Владимира Путина.

Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики ЛНР и Донецкой Народной Республики (ДНР)
2 из 11

На центральной площади города были установлены колонки, с которых транслировалась речь Владимира Путина.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Сразу после обращения президент России подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
3 из 11

Сразу после обращения президент России подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Уже в конце обращения собравшиеся стали выкрикивать: "Россия"!

Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
4 из 11

Уже в конце обращения собравшиеся стали выкрикивать: "Россия"!

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Скульптурная композиция "Я люблю ДНР" в Донецке.

Скульптурная композиция Я люблю ДНР во время празднования подписания документов о признании Россией ДНР и ЛНР
5 из 11

Скульптурная композиция "Я люблю ДНР" в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Затем небо осветил праздничный фейерверк.

Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
6 из 11

Затем небо осветил праздничный фейерверк.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Заиграл российский гимн.

Люди радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией независимости ДНР и ЛНР в Донецке
7 из 11

Заиграл российский гимн.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Салют в Донецке.

Салют в честь подписания документов о признании Российской Федерацией независимости ЛНР и ДНР в Донецке
8 из 11

Салют в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Десятки людей размахивали российскими флагами.

Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
9 из 11

Десятки людей размахивали российскими флагами.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Жители Донецка поздравляли друг друга.

Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
10 из 11

Жители Донецка поздравляли друг друга.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Торжества не прекращались до 23 часов, когда в городе начинает действовать комендантский час.

Люди радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией ДНР и ЛНР в Донецке
11 из 11

Торжества не прекращались до 23 часов, когда в городе начинает действовать комендантский час.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 11

Жители Донецка вечером в понедельник вышли на улицы по радостному поводу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
2 из 11

На центральной площади города были установлены колонки, с которых транслировалась речь Владимира Путина.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 11

Сразу после обращения президент России подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 11

Уже в конце обращения собравшиеся стали выкрикивать: "Россия"!

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 11

Скульптурная композиция "Я люблю ДНР" в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
6 из 11

Затем небо осветил праздничный фейерверк.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 11

Заиграл российский гимн.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 11

Салют в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
9 из 11

Десятки людей размахивали российскими флагами.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
10 из 11

Жители Донецка поздравляли друг друга.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 11

Торжества не прекращались до 23 часов, когда в городе начинает действовать комендантский час.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДжо БайденАндрей РуденкоКиевРоссияГрецияНАТОСитуация в ДНР и ЛНРКириакос Мицотакис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала