14:19 22.02.2022 (обновлено: 14:31 22.02.2022)
Матвиенко назвала ратификацию договоров с ЛНР и ДНР моральным долгом
Спикер Совфеда Матвиенко назвала ратификацию договоров с ЛНР и ДНР моральным долгом
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Совет Федерации обязан ратифицировать договоры с ДНР и ЛНР, это моральный долг, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.
Совфед рассматривает во вторник ратификацию договоров с республиками.
"Сегодня нам предстоит рассмотреть эти решения в рамках наших конституционных полномочий. Убеждена, что мы обязаны здесь и сейчас сделать этот важный шаг, этого требуют от нас и наши граждане, наша история и наша совесть, это наш моральный долг", - сказала она.
От исторического решения о признании ДНР и ЛНР зависят судьбы жителей Донбасса, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании во вторник.
СФ рассматривает соглашения о сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
"На повестке нашего заседания очень важное, во многом историческое решение, от которого напрямую зависит судьба миллионов жителей Донбасса", - сказала спикер.
Она отметила, что на протяжении семи лет они жили в постоянном страхе, под обстрелами, в условиях блокады со стороны Украины. Матвиенко подчеркнула, что уже выросли дети, которые не знают другой жизни, кроме жизни в прифронтовой полосе.
"Все это стало наказанием жителям ДНР и ЛНР за то, что они не отреклись от своего языка, своей культуры, не поддержали кровавый государственный переворот, остались верными своим традициям", - сказала парламентарий.
Опубликовано: Дарья Буймова