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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/priznanie-1774343907.html
Матвиенко назвала ратификацию договоров с ЛНР и ДНР моральным долгом
Матвиенко назвала ратификацию договоров с ЛНР и ДНР моральным долгом - РИА Новости, 22.02.2022
Матвиенко назвала ратификацию договоров с ЛНР и ДНР моральным долгом
Совет Федерации обязан ратифицировать договоры с ДНР и ЛНР, это моральный долг, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:19
2022-02-22T14:31
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
валентина матвиенко
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Совет Федерации обязан ратифицировать договоры с ДНР и ЛНР, это моральный долг, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.Совфед рассматривает во вторник ратификацию договоров с республиками."Сегодня нам предстоит рассмотреть эти решения в рамках наших конституционных полномочий. Убеждена, что мы обязаны здесь и сейчас сделать этот важный шаг, этого требуют от нас и наши граждане, наша история и наша совесть, это наш моральный долг", - сказала она.От исторического решения о признании ДНР и ЛНР зависят судьбы жителей Донбасса, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании во вторник.СФ рассматривает соглашения о сотрудничестве с ДНР и ЛНР.Она отметила, что на протяжении семи лет они жили в постоянном страхе, под обстрелами, в условиях блокады со стороны Украины. Матвиенко подчеркнула, что уже выросли дети, которые не знают другой жизни, кроме жизни в прифронтовой полосе.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/priznanie-1774301647.html
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донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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ситуация в днр и лнр, в мире, валентина матвиенко, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, совет федерации рф
14:19 22.02.2022 (обновлено: 14:31 22.02.2022)
 
Матвиенко назвала ратификацию договоров с ЛНР и ДНР моральным долгом

Спикер Совфеда Матвиенко назвала ратификацию договоров с ЛНР и ДНР моральным долгом

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Совет Федерации обязан ратифицировать договоры с ДНР и ЛНР, это моральный долг, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.
Совфед рассматривает во вторник ратификацию договоров с республиками.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
12:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Комитеты Совфеда поддержали ратификацию договоров с ДНР и ЛНР
"Сегодня нам предстоит рассмотреть эти решения в рамках наших конституционных полномочий. Убеждена, что мы обязаны здесь и сейчас сделать этот важный шаг, этого требуют от нас и наши граждане, наша история и наша совесть, это наш моральный долг", - сказала она.
От исторического решения о признании ДНР и ЛНР зависят судьбы жителей Донбасса, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании во вторник.
СФ рассматривает соглашения о сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
"На повестке нашего заседания очень важное, во многом историческое решение, от которого напрямую зависит судьба миллионов жителей Донбасса", - сказала спикер.
Она отметила, что на протяжении семи лет они жили в постоянном страхе, под обстрелами, в условиях блокады со стороны Украины. Матвиенко подчеркнула, что уже выросли дети, которые не знают другой жизни, кроме жизни в прифронтовой полосе.
"Все это стало наказанием жителям ДНР и ЛНР за то, что они не отреклись от своего языка, своей культуры, не поддержали кровавый государственный переворот, остались верными своим традициям", - сказала парламентарий.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
14:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин принял верное решение о признании ДНР и ЛНР, заявила Матвиенко
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВалентина МатвиенкоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСовет Федерации РФ
 
 
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