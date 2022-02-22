https://ria.ru/20220222/priznanie-1774343907.html

Матвиенко назвала ратификацию договоров с ЛНР и ДНР моральным долгом

Матвиенко назвала ратификацию договоров с ЛНР и ДНР моральным долгом - РИА Новости, 22.02.2022

Матвиенко назвала ратификацию договоров с ЛНР и ДНР моральным долгом

Совет Федерации обязан ратифицировать договоры с ДНР и ЛНР, это моральный долг, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:19

2022-02-22T14:19

2022-02-22T14:31

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

валентина матвиенко

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совет федерации рф

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Совет Федерации обязан ратифицировать договоры с ДНР и ЛНР, это моральный долг, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.Совфед рассматривает во вторник ратификацию договоров с республиками."Сегодня нам предстоит рассмотреть эти решения в рамках наших конституционных полномочий. Убеждена, что мы обязаны здесь и сейчас сделать этот важный шаг, этого требуют от нас и наши граждане, наша история и наша совесть, это наш моральный долг", - сказала она.От исторического решения о признании ДНР и ЛНР зависят судьбы жителей Донбасса, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании во вторник.СФ рассматривает соглашения о сотрудничестве с ДНР и ЛНР.Она отметила, что на протяжении семи лет они жили в постоянном страхе, под обстрелами, в условиях блокады со стороны Украины. Матвиенко подчеркнула, что уже выросли дети, которые не знают другой жизни, кроме жизни в прифронтовой полосе.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/priznanie-1774301647.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ситуация в днр и лнр, в мире, валентина матвиенко, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, совет федерации рф