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Премьер Италии прокомментировал решение России признать ЛНР и ДНР

Премьер Италии прокомментировал решение России признать ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

Премьер Италии прокомментировал решение России признать ЛНР и ДНР

Премьер-министр Италии Марио Драги осудил решение РФ признать независимость республик Донбасса, назвав его неприемлемым нарушением суверенитета и целостности... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:37

2022-02-22T13:37

2022-02-22T13:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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РИМ, 22 фев – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги осудил решение РФ признать независимость республик Донбасса, назвав его неприемлемым нарушением суверенитета и целостности Украины."Хочу выразить самое решительное осуждение решения российского правительства о признании двух сепаратистских территорий Донбасса. Это недопустимое нарушение демократического суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил он, выступая на церемонии вступления в должность нового главы Государственного совета Италии Франко Фраттини."Я нахожусь в постоянном контакте с союзниками, чтобы найти мирное решение кризиса и избежать войны в сердце Европы. Путь диалога остается необходимым, но в рамках ЕС мы уже определяем меры и санкции против России", - сказал Драги.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев при Владимире Зеленском вернулся к воинственной риторике и сделал все, чтобы разрушить минские соглашения по Донбассу. Небензя добавил, что важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы ЛНР и ДНР. Он также заявил, что ряд коллег по СБ ООН готовы похоронить минские соглашения. По его словам, РФ открыта к дипломатии по Украине, но новой бойни в Донбассе не допустит, а Запад, добавил он, беззастенчиво накачивает Украину вооружениями и инструкторами, Донбасс находится на пороге новой украинской военной авантюры.Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". А по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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