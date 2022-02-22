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Глава МИД Бельгии прокомментировала признание Россией ДНР и ЛНР

Глава МИД Бельгии прокомментировала признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Глава МИД Бельгии прокомментировала признание Россией ДНР и ЛНР

Глава МИД Бельгии Софи Вильмес после признания Россией независимости ДНР и ЛНР заявила о необходимости сохранения каналов связи для дипломатического... РИА Новости, 22.02.2022

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2022-02-22T11:54

2022-02-22T11:55

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БРЮССЕЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД Бельгии Софи Вильмес после признания Россией независимости ДНР и ЛНР заявила о необходимости сохранения каналов связи для дипломатического урегулирования ситуации на Украине."Принято решение, которое идет вразрез с тем, чего мы пытались добиться на дипломатическом уровне… Надо сохранять каналы связи открытыми, пока это возможно", - сказала Вильмес в интервью телеканалу RTBF.По словам главы МИД Бельгии, решение по признанию ЛНР и ДНР противоречит международному праву и нарушает минские соглашения. Она подчеркнула, что минские соглашения подразумевали поиск политического решения по ДНР и ЛНР для их сохранения в составе Украины.В то же время, урегулировать этот кризис возможно только дипломатическим путем, полагает бельгийский министр."Дипломатия - это единственный способ решения конфликтов, это тот путь, от которого мы не отказываемся. Но мы не проявляем наивность и продолжаем работать и над мерами сдерживания", - сказала Вильмес.Она напомнила, что ЕС подготовил проект санкций. "Сегодня мы примем решения по этим мерам", - сказала министр.Как ожидается, во вторник главы МИД ЕС проведут специальное заседание в Париже, на котором примут политическое решение по санкциям против России.Ранее сообщалось, что постоянные представители стран-членов Европейского союза на внеочередном заседании (COREPER) во вторник, 22 февраля, приступят к подготовке формальной процедуры принятия санкций против России в связи c признанием ЛНР и ДНР. Речь идет о персональных санкциях.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

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