https://ria.ru/20220222/priznanie-1774252431.html

В ДНР назвали решение России о признании республики надеждой на мир

В ДНР назвали решение России о признании республики надеждой на мир - РИА Новости, 22.02.2022

В ДНР назвали решение России о признании республики надеждой на мир

Признание Россией Донецкой народной республики – это надежда на спокойное будущее и долгожданный мир в Донбассе, заявил РИА Новости депутат Народного совета... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:50

2022-02-22T09:50

2022-02-22T09:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

россия

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774250509_0:145:2315:1447_1920x0_80_0_0_62e70c339c5cdc922cb66f3f472a3efc.jpg

ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Признание Россией Донецкой народной республики – это надежда на спокойное будущее и долгожданный мир в Донбассе, заявил РИА Новости депутат Народного совета (парламента) ДНР Александр Быкадоров."Признание независимости Донецкой народной республики - это то, о чем мечтали жители Донбасса на протяжении последних восьми лет. Ведь для каждого из нас это надежда на стабильное и спокойное будущее, надежда на долгожданный мир. За это мы боролись изо дня в день, многие отдали свои жизни. Поэтому без преувеличения могу сказать, что признание независимости ДНР - это действительно историческое событие для народа Донбасса", - отметили Быкадоров.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика