В Нагорном Карабахе приветствовали решение Путина о признании ДНР и ЛНР
Президент непризнанной НКР приветствовал решение о признании независимости ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
ЕРЕВАН, 22 фев – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян приветствовал решение российского лидера Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
"От имени властей и народа Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) приветствую решение президента Российской Федерации Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Право наций на самоопределение и построение собственного государства является неотъемлемым для каждого народа и основополагающим принципом международного права", - говорится в заявлении Арутюняна, размещенном на его странице в Facebook.
По его словам, создание независимого государства и его международное признание становится императивом, особенно в условиях экзистенциальной опасности, поскольку является достаточно влиятельным и цивилизованным средством предотвращения кровопролития и гуманитарной катастрофы.
"Республика Арцах десятилетиями боролась за свою свободу, безопасность и становление своей государственности, ей неоднократно приходилось проходить через тяжелые испытания и геноцидальные действия. Поэтому мы убеждены, что Республика Арцах, которая имеет необходимые и бесспорные исторические, политические, правовые и моральные основания, заслужила международное признание своего суверенного государства. Поздравляем народ Донбасса с этим историческим событием. Надеемся, что в этой некогда процветающей стране вновь установится прочный мир и стабильность", - говорится в заявлении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Екатерина Зайцева