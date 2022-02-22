https://ria.ru/20220222/priznanie-1774252271.html

В Нагорном Карабахе приветствовали решение Путина о признании ДНР и ЛНР

В Нагорном Карабахе приветствовали решение Путина о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

В Нагорном Карабахе приветствовали решение Путина о признании ДНР и ЛНР

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян приветствовал решение российского лидера Владимира Путина о признании независимости... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:49

2022-02-22T09:49

2022-02-22T09:49

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

признание днр и лнр в россии

нагорный карабах

араик арутюнян

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ЕРЕВАН, 22 фев – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян приветствовал решение российского лидера Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик."От имени властей и народа Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) приветствую решение президента Российской Федерации Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Право наций на самоопределение и построение собственного государства является неотъемлемым для каждого народа и основополагающим принципом международного права", - говорится в заявлении Арутюняна, размещенном на его странице в Facebook.По его словам, создание независимого государства и его международное признание становится императивом, особенно в условиях экзистенциальной опасности, поскольку является достаточно влиятельным и цивилизованным средством предотвращения кровопролития и гуманитарной катастрофы."Республика Арцах десятилетиями боролась за свою свободу, безопасность и становление своей государственности, ей неоднократно приходилось проходить через тяжелые испытания и геноцидальные действия. Поэтому мы убеждены, что Республика Арцах, которая имеет необходимые и бесспорные исторические, политические, правовые и моральные основания, заслужила международное признание своего суверенного государства. Поздравляем народ Донбасса с этим историческим событием. Надеемся, что в этой некогда процветающей стране вновь установится прочный мир и стабильность", - говорится в заявлении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220222/donbass-1774250527.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774250375.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

нагорный карабах

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, нагорный карабах, араик арутюнян