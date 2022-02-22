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В Нагорном Карабахе приветствовали решение Путина о признании ДНР и ЛНР
В Нагорном Карабахе приветствовали решение Путина о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
В Нагорном Карабахе приветствовали решение Путина о признании ДНР и ЛНР
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян приветствовал решение российского лидера Владимира Путина о признании независимости... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T09:49
2022-02-22T09:49
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
нагорный карабах
араик арутюнян
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ЕРЕВАН, 22 фев – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян приветствовал решение российского лидера Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик."От имени властей и народа Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) приветствую решение президента Российской Федерации Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Право наций на самоопределение и построение собственного государства является неотъемлемым для каждого народа и основополагающим принципом международного права", - говорится в заявлении Арутюняна, размещенном на его странице в Facebook.По его словам, создание независимого государства и его международное признание становится императивом, особенно в условиях экзистенциальной опасности, поскольку является достаточно влиятельным и цивилизованным средством предотвращения кровопролития и гуманитарной катастрофы."Республика Арцах десятилетиями боролась за свою свободу, безопасность и становление своей государственности, ей неоднократно приходилось проходить через тяжелые испытания и геноцидальные действия. Поэтому мы убеждены, что Республика Арцах, которая имеет необходимые и бесспорные исторические, политические, правовые и моральные основания, заслужила международное признание своего суверенного государства. Поздравляем народ Донбасса с этим историческим событием. Надеемся, что в этой некогда процветающей стране вновь установится прочный мир и стабильность", - говорится в заявлении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220222/donbass-1774250527.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, нагорный карабах, араик арутюнян
09:49 22.02.2022
 
В Нагорном Карабахе приветствовали решение Путина о признании ДНР и ЛНР

Президент непризнанной НКР приветствовал решение о признании независимости ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЕРЕВАН, 22 фев – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян приветствовал решение российского лидера Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
"От имени властей и народа Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) приветствую решение президента Российской Федерации Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Право наций на самоопределение и построение собственного государства является неотъемлемым для каждого народа и основополагающим принципом международного права", - говорится в заявлении Арутюняна, размещенном на его странице в Facebook.
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По его словам, создание независимого государства и его международное признание становится императивом, особенно в условиях экзистенциальной опасности, поскольку является достаточно влиятельным и цивилизованным средством предотвращения кровопролития и гуманитарной катастрофы.
"Республика Арцах десятилетиями боролась за свою свободу, безопасность и становление своей государственности, ей неоднократно приходилось проходить через тяжелые испытания и геноцидальные действия. Поэтому мы убеждены, что Республика Арцах, которая имеет необходимые и бесспорные исторические, политические, правовые и моральные основания, заслужила международное признание своего суверенного государства. Поздравляем народ Донбасса с этим историческим событием. Надеемся, что в этой некогда процветающей стране вновь установится прочный мир и стабильность", - говорится в заявлении.
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Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииНагорный КарабахАраик Арутюнян
 
 
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